क्रिकेट के मैदान पर जब कोई बल्लेबाज अपना जलवा बिखेरता है तो उसके प्रशंसक उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिखते हैं और कभी-कभी तो उस खिलाड़ी से मिलने के लिए मैदान में भी आ पहुंचते हैं। वैस तो फैंस की खिलाड़ियों से दिललगी के कई किस्से रोज ही मैदान में देखने को मिलते हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया में चल रहे बिग बैश लीग के एक मैच के दौरान कुछ ऐसा देखने को मिला जो सोशल मीडिया पर इन दिनों सुर्खियों में है और लोगों के दिलों को भी छू रहा है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के हरफनमौला खिलाड़ी शेन वॉटसन इस लीग के एक मैच में बल्लेबाजी कर रहे थे तब उसी वक्त उनका बेटा मैदान में पहुंच गया और वॉटसन ने उन्हें अपना ऑटोग्राफ दिया। इस वीडियो को फैंस द्वारा भी खूब साझा किया जा रहा है, लेकिन बिग बैश और चेन्नई सुपकिंग्स ने भी इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से साझा किया है।

इस मुकाबले की बात करें तो यह मैच एडिलेड स्ट्राइकर्स बनाम सिडनी थंडर्स के बीच खेला जा रहा था, जिसमें वॉटसन सिडनी की ओप से खेल रहे थे। इस मैच में वॉटसन ने कमाल की पारी खेलते हुए 40 गेंदों पर 68 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच का खिताब भी अपने नाम किया। अपनी इस धुआंधार पारी में वॉटसन ने चार चौके और 5 छक्के जड़े। उनकी इस पारी की बदौलत सिडनी की टीम ने 20 ओवर में 168 रन बनाए और इसके जवाब में एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम 97 रन ही बना सकी और सिडनी ने ये मुकाबला जीत लिया।

