शेन वार्न और मार्क वॉ ने ऋषभ पंत पर स्लेजिंग करने का ‘आरोप’ लगाया है। दोनों ने भारतीय विकेटकीपर को दायरे में रहकर अपना काम करने की नसीहत दी है। यही नहीं, शेन वर्ना ने ऋषभ पंत के चश्मे के बहाने उनका ‘मजाक’ भी उड़ाया है। ऋषभ पंत विकेटकीपिंग के दौरान गेंदबाजों का हौसला बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। यही बात वार्न और वॉ को नागवार गुजरी है।

ब्रिसबेन के गाबा स्टेडियम में चौथे टेस्ट के पहले दिन टी ब्रेक से पहले वाशिंगटन सुंदर गेंदबाजी कर रहे थे। स्ट्राइक पर मैथ्यू वेड थे। इस दौरान ऋषभ वाशिंगटन सुंदर का हौसला बढ़ाने के लिए कुछ बोल रहे थे। जब सुंदर गेंद फेंकने जा रहे थे तब भी पंत चुप नहीं हुए। ऋषभ की बातों से बल्लेबाजी कर रहे मैथ्यू वेड खुद को असहज महसूस कर रहे थे। उन्होंने बल्लेबाजी करने से मना कर दिया। इस घटना के दौरान कॉमेंट्री कर रहे शेन वॉर्न और मार्क वॉ ने ऋषभ पंत को मुंह बंद रखने की सलाह दी।

मार्क वॉ ने कहा, ‘मुझे विकेटकीपर द्वारा कुछ बोलने पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जब गेंदबाज गेंद फेंकने जा रहा हो तो उन्हें चुप हो जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बातें अंपायर को नियंत्रित करनी चाहिएं, क्योंकि ये खिलाड़ियों के हाथ की बात नहीं है। वहां पर अंपायर को खेल को कंट्रोल में लेना चाहिए। अगर ये ज्यादा होता है तो इससे खेल प्रभावित होता है।’

वार्न ने कहा, ‘ऋषभ पंत विरोधी बल्लेबाज की स्लेजिंग कर सकते हैं, लेकिन जब गेंदबाज रन-अप ले रहा है तब नहीं। वह बैटिंग के दौरान अपने साथियों के साथ हंस रहे हैं, लेकिन अगर गेंदबाज दौड़ना शुरू कर देता है तो आपको चुप हो जाना चाहिए और बल्लेबाज को ध्यान लगाने देना चाहिए।’

वार्न ने दूसरे दिन भी ऋषभ पंत को अपने निशाने पर लिया। दरअसल, पंत अपने लुक को लेकर सुर्खियों में हैं। विकेटकीपिंग के दौरान उन्हें रंगबिरंगा चश्मा पहने हुए देखा गया। पंत के चश्मे को देखकर वार्न ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा, ‘लग रहा है ऋषभ पंत सीधे सर्विस स्टेशन से चश्मा खरीदकर आए हैं।’

And one more pair of servo sunnies @FoxCricket @RishabhPant17 hahaha pic.twitter.com/ZS7tVcQcXY

वार्न ने आईपीएल में शिखर धवन द्वारा पहने गए चश्मे का भी जिक्र किया। वार्न ने कहा, ‘पिछले कुछ साल में खिलाड़ियों द्वारा धूप के चश्मों को लेकर काफी खराब-खराब पसंद रही है, लेकिन कुछ के द्वारा अच्छा चुनाव भी किया गया है। मुझे पता नहीं कि ये लोग किस श्रेणी में आते हैं।’

उन्होंने इसके बाद ट्विटर पर रंगीन चश्मा लगाई हुई खुद की एक तस्वीर भी शेयर की। उन्होंने ट्वीट को ऋषभ पंत को टैग भी कियाा। हालांकि कुछ यूजर्स को शेन वार्न का यह मजाक पंसद नहीं आया।

Another day of Test cricket, another injury concern for India.

Rishabh Pant being looked at by the physio

Watch Day 2 #AUSvIND on Fox Cricket or Kayo: https://t.co/h8zxySNI3z

Live blog: https://t.co/hqARYyQVDh

Match Centre: https://t.co/ApeG4HBAF0 pic.twitter.com/nKh3JNPeYD

— Fox Cricket (@FoxCricket) January 16, 2021