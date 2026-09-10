आइसलैंड क्रिकेट ने टेस्ट क्रिकेट के खराब कप्तानों की प्लेइंग इलेवन का चयन किया जिसमें तीन भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया। इस लिस्ट में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ी को पहले नंबर पर रखा साथ ही पाकिस्तान से भी तीन खिलाड़ियों को अपनी इस टीम में शामिल किया। इस लिस्ट में वेस्टइंडीज-ऑस्ट्रेलिया के भी एक-एक खिलाड़ी को जगह दी जबकि न्यूजीलैंड के दो खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया। आइसलैंड क्रिकेट ने इंग्लैंड के इयान बॉथम को कप्तानों का सबसे खराब कप्तान करार दिया और इस टीम का कप्तान नियुक्त किया।
भारत के तीन खिलाड़ियों को टीम में किया शामिल
आइसलैंड क्रिकेट की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट डाला गया जिसका उन्होंने कैप्शन दिया कि टेस्ट के सबसे कम सफल कप्तानों की ऑल-टाइम प्लेइंग इलेवन। इसके बाद उन्होंने सभी 11 कप्तानों के नाम डाले जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ी शान मसूद को पहले नंबर पर रखा जबकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी किम ह्यूजेस को दूसरे नंबर पर जगह दी। वहीं वेस्टइंडीज के पूर्व बैटर ब्रायन लारा को उन्होंने तीसरे स्थान पर रखा जबकि भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को उन्होंने चौथे नंबर पर जगह दी।
न्यूजीलैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान जॉन रीड को उन्होंने लिस्ट में 5वें स्थान पर रखा जबकि इयान बॉथम को सबसे खराब कप्तान करार देते हुए इस टीम का कप्तान भी बताया। वहीं भारत के पूर्व टेस्ट कप्तान कपिल देव को उन्होंने 7वें स्थान पर रखा जबकि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद को 8वें स्थान पर जगह दी और टीम का विकेटकीपर करार दिया। न्यूजीलैंड के डेनियल विटोरी को 9वें स्थान पर जबकि भारत के बिशन सिंह बेदी को 10वें तो वहीं पाकिस्तान के इंतिखाब आलम को 11वें नंबर पर जगह दी।
आइसलैंड क्रिकेट द्वारा चुनी गई टेस्ट के खराब कप्तानों की प्लेइंग 11
शान मसूद (पाकिस्तान), किम ह्यूजेस (ऑस्ट्रेलिया), ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज), सचिन तेंदुलकर (भारत), जॉन रीड (न्यूजीलैंड), इयान बॉथम (इंग्लैंड, कप्तानों में सबसे खराब कप्तान), कपिल देव (भारत), सरफराज अहमद (पाकिस्तान, विकेटकीपर)
डैनियल विटोरी (न्यूजीलैंड), बिशन बेदी (भारत), इंतिखाब आलम (पाकिस्तान)।
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