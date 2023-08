दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर बना बांग्लादेश का तीनों फॉर्मेट में कप्तान, 7000 रन और 300 से ज्यादा विकेट हैं नाम

Shakib al Hasan ODI Captain: एशिया कप और विश्व कप से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शाकिब अल हसन को वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया है। इसी के साथ शाकिब अब तीनों फॉर्मेट के कप्तान बन गए हैं।

शाकिब अल हसन को बांग्लादेश की वनडे टीम का नया कप्तान बनाया गया है। फोटो सोर्स- ANI

एशिया कप और विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने सबसे अनुभवी खिलाड़ी शाकिब अल हसन को फिर से वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। पिछले कई दिनों से अटकलों का बाजार गर्म था कि किस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान बनाया जाएगा। शाकिब के साथ लिटन दास और मेहदी हसन का भी नाम चल रहा था, लेकिन बोर्ड ने अपने सबसे अनुभवी खिलाड़ी को चुना। तीनों फॉर्मेट के कप्तान बने शाकिब शाकिब अल हसन एशिया कप और विश्व कप से पहले सितंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली घरेलू वनडे सीरीज में भी बांग्लादेश टीम के कप्तान होंगे। बता दें कि वनडे की कप्तानी मिलने के बाद शाकिब अब तीनों फॉर्मेट के लिए टीम के कप्तान बन गए हैं। शाकिब को तमीम इकबाल की जगह कप्तानी मिली है। तमीम इकबाल ने पिछले साल एशिया कप से बाहर होने के बाद कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। क्या कहा BCB के अध्यक्ष ने? शुक्रवार को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन ने ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शाकिब अल हसन के नाम की घोषणा की। उन्होंने कहा,”शाकिब अल हसन एशिया कप, न्यूजीलैंड सीरीज और विश्व कप के लिए कप्तान होंगे। अभी वह लंका प्रीमियर लीग खेलने के लिए श्रीलंका में हैं, जब वह लौटेंगे तो उनसे बात की जाएगी। हम उनकी लॉन्ग टाइम प्लानिंग के बारे में जानना चाहेंगे। मेरी कल उनसे फोन पर भी बात हुई, लेकिन बेहतर होगा कि व्यक्तिगत रूप से भी बात हो।” Also Read सूर्यकुमार यादव जरूर होंगे वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा, पूर्व सेलेक्टर ने गिनाई उनकी खूबियां शाकिब के पास आती-जाती रही है कप्तानी बता दें कि शाकिब अब तीनों फॉर्मेट के कप्तान बन गए हैं। उन्होंने पिछले साल टेस्ट और टी20 की कप्तानी संभाली थी। शाकिब ने 2009 और 2011 के बीच 49 एकदिवसीय मैचों में बांग्लादेश की कप्तानी की है, जिसमें से 22 मैचों में बांग्लादेश को जीत मिली है। आईसीसी की वनडे और टी20 रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर शाकिब अपने करियर में कई बार कप्तान नियुक्त किए गए हैं। शाकिब ने अब तक 19 टेस्ट और 39 T20I और 52 वनडे में बांग्लादेश का नेतृत्व किया है। कप्तान के रूप में उन्होंने आखिरी मुकाबला 2017 में खेला था। वनडे में 7 हजार से ज्यादा रन और 300 से ज्यादा विकेट शाकिब अल हसन का क्रिकेट करियर भी शानदार है। उन्होंने 235 वनडे मैचों में 37.55 की औसत से 7211 रन बनाए हैं 305 विकेट लिए हैं। भारत के खिलाफ शाकिब के आंकड़े भी ठीक-ठाक हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ 21 वनडे खेले हैं, जिसमें उन्होंने 671 रन और 28 विकेट लिए हैं।

