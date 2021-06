बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर पिछले कुछ सालों से अपने क्रिकेट से ज्यादा विवादों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। 2019 में उन पर आईसीसी ने दो साल के लिए बैन लगाया था। तब बुकी द्वारा संपर्क किए जाने पर उन्होंने इसके बारे में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। शाकिब ने शुक्रवार को ढाका के एक घरेलू टी20 मैच के दौरान मैदान स्टंप को लात मारी और अंपायरों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। उन्होंने स्टंप्स को उखाड़कर भी फेंका।

शाकिब ने हालांकि बाद में इसे ‘मानवीय त्रुटि’ बताते हुए माफी मांगी। शाकिब के गुस्से का असर हालांकि उनके खेल पर गलत तरीके से नहीं पड़ा और उनकी टीम मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने ढाका प्रीमियर लीग में यहां अबाहानी लिमिटेड को डकवर्थ लुइस पद्धति से हरा दिया। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान ने भले ही माफी मांग ली हो लेकिन स्टंप्स को लात मारना ‘स्तर तीन’ का अपराध है और इस बर्ताव के कारण उन पर एक मैच का निलंबन लग सकता है।

शाकिब ने अपने फेसबुक पेज पर माफी मांगते हुए लिखा, ‘‘प्रिय प्रशंसकों और शुभचिंतकों, मैं उन सभी से माफी मांगता हूं जिन्हें आज के मैच में मेरे व्यवहार से दुख पहुंचा है। मेरे जैसे अनुभवी क्रिकेटर से यह बिल्कुल भी वांछनीय नहीं है, लेकिन कभी-कभी मैच के तनावपूर्ण माहौल में ऐसा हो जाता है। मैं सभी टीमों, टूर्नामेंट में शामिल सभी अधिकारियों और आयोजन समिति से ऐसी गलती के लिए माफी मांगता हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं भविष्य में इस तरह का काम नहीं करूंगा। सब को प्यार।’’

Look At Shakib Rude Behavior In Dhaka T20 League. pic.twitter.com/5itTtNT9kp

शेर-ए-बंगाल स्टेडियम में खेले गए मैच में मुशफिकर रहीम के खिलाफ किए गए पगबाधा की अपील को नाकार दिए जाने के बाद शाकिब ने अपना आपा खो दिया और स्टंप पर पैर मार दिया। उन्होंने मैच के दौरान एक और बार ऐसी हरकत की। अबाहानी की पारी के दौरान छठे ओवर में पांचवीं गेंद के बाद जब दोनों मैदानी अंपायरों में बारिश के कारण मैच रोकने की घोषणा की तब शाकिब ने गुस्से में दूसरे छोर के स्टंप्स उखाड़ दिया।

One more… Shakib completely lost his cool. Twice in a single game. #DhakaLeague Such a shame! Words fell short to describe these… Chih… pic.twitter.com/iUDxbDHcXZ

— Saif Hasnat (@saifhasnat) June 11, 2021