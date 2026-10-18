भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए 5 मैचों की टी20 सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ। इस टी20 सीरीज में जमकर छक्के लगे और इन 5 मुकाबलों में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने मिलकर कुल 105 छक्के लगाए। छक्के लगाने के मामले में दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने बाजी मारी, लेकिन सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप पहले स्थान पर रहे।

शाई होप रहे नंबर 1, श्रेयस-संजू-अभिषेक रहे तीसरे स्थान पर

इस टी20 सीरीज में शाई होप ने जमकर बैटिंग की और वो ना सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे बल्कि सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में भी पहले स्थान पर रहे। होप ने 5 मैचों में कुल 20 छक्के लगाए जबकि दूसरे स्थान पर भी वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ट रहे जिन्होंने भी 5 मैचों में 15 छक्के जड़े। इस लिस्ट में भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर रहे जिन्होंने 9-9 छक्के लगाए।

इस टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में चौथे स्थान पर भी दो खिलाड़ी रहे जिसमें इशान किशन और तिलक वर्मा शामिल हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने 5-5 मैचों में 6-6 छक्के लगाए जबकि इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर शमर स्प्रिंगर रहे जिनके बल्ले से 5 मैचों में 5 सिक्स निकले। भारत के लिए नितीश कुमार रेड्डी ने 2 मैचों में 4 छक्के लगाए जबकि नमन धीर ने भी 5 मैचों में 4 छक्के लगाए।

भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

बल्लेबाज मैच पारी रन 6 शाई होप 5 4 261 20 शेरफेन रदरफोर्ड 5 4 221 15 श्रेयस अय्यर 5 5 181 9 संजू सैमसन 5 5 168 9 अभिषेक शर्मा 5 5 145 9 इशान किशन 5 5 153 6 तिलक वर्मा 5 4 122 6 शमर स्प्रिंगर 5 2 44 5

इशान किशन की टॉप-3 में एंट्री, अभिषेक शर्मा नंबर 1; T20I में एक साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

इशान किशन ने 5वें टी20 मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ 10 गेंदों पर 30 रन की पारी खेली और इस दौरान 2 छक्के और 3 चौके लगाए और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 300.00 का रहा। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)