वेस्टइंडीज ने पांच मैचों की टी20 सीरीज के चौथे मुकाबले में भारत को 24 रन से हराते हुए सीरीज में 2-2 की बराबरी कर ली है। हैदराबाद टी20 में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने नाबाद 102 रन की शतकीय पारी खेली और टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 1 पर पहुंच गए। वहीं 23 गेंद पर 56 रन बनाने वाले संजू सैमसन टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे पर पहुंचे।

लखनऊ में शतकीय पारी खेलने वाले श्रेयस अय्यर इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं अभिषेक शर्मा इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। शाई होप 261 रन बनाकर नंबर 1 पर हैं। वहीं शेरफेन रदरफोर्ड ने 221 रन के साथ दूसरे स्थान पर जगह बनाई है। वहीं गेंदबाजों की लिस्ट में रोस्टन चेज की बराबरी पर कीमो पॉल पहुंच गए। उन्होंने 41 रन देकर पांच विकेट इस मुकाबले में लिए।

टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट में अर्शदीप सिंह और नमन धीर 5-5 विकेट के साथ तीसरे व चौथे स्थान पर हैं। हालांकि, दोनों खिलाड़ियों के लिए हैदराबाद टी20 कुछ खास नहीं रहा। अर्शदीप ने 4 ओवर में 52 रन देकर 1 विकेट लिया। वहीं नमन धीर ने एक ही ओवर डाला और 19 रन दिए।

भारत-वेस्टइंडीज चौथे टी20 के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारियां नाबाद रन सर्वोच्च स्कोर औसत गेंदें स्ट्राइक रेट शतक अर्धशतक 0 पर आउट चौके छक्के शाई होप 4* 4 2 261 102* 130.50 137 190.51 2 1 0 17 20 शेरफेन रदरफोर्ड 4* 4 1 221 84 73.66 117 188.88 0 2 0 19 15 श्रेयस अय्यर 4* 4 1 159 102* 53.00 74 214.86 1 0 0 15 9 संजू सैमसन 4* 4 0 152 82 38.00 79 192.40 0 2 0 16 8 अभिषेक शर्मा 4* 4 0 139 69 34.75 76 182.89 0 1 0 14 8

भारत-वेस्टइंडीज चौथे टी20 के बाद टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ी मैच पारियां गेंदें ओवर मेडन रन विकेट सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी औसत इकॉनमी स्ट्राइक रेट 4 विकेट 5 विकेट रोस्टन चेज 4* 4 94 15.4 0 142 6 3/24 23.66 9.06 15.66 0 0 कीमो पॉल 2* 2 48 8.0 0 79 6 5/41 13.16 9.87 8.00 0 1 अर्शदीप सिंह 4* 4 96 16.0 0 175 5 3/44 35.00 10.93 19.20 0 0 नमन धीर 4* 4 60 10.0 0 114 5 3/31 22.80 11.40 12.00 0 0 शमार स्प्रिंगर 4* 4 78 13.0 0 166 5 2/50 33.20 12.76 15.60 0 0

वेस्टइंडीज ने चौथे टी20 में भारत को 24 रन से हराया, सीरीज 2-2 से बराबरी पर पहुंची

वेस्टइंडीज ने चौथे टी20 में भारत को 24 रन से मात दी और सीरीज 2-2 की बराबरी पर पहुंच गई। कीमो पॉल ने इस मैच में 41 रन देकर 5 विकेट लिए और शाई होप ने नाबाद 102 रन की पारी खेली। क्लिक करें और देखें मैच में क्या-क्या हुआ