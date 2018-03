दिनेश कार्तिक बने KKR के नए कप्तान तो शाहरुख खान ने टीम को दिया ये खास मैसेज

आईपीएल में रविवार को कोलकाता नाईट राइडर्स की टीम ने दिनेश कार्तिक के रूप में अपना नया कप्तान चुना। नीलामी के दौरान इस साल केकेआर की टीम ने दिनेश कार्तिक को काफी महंगा खरीदा था, ऐसे में पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि कार्तिक को कप्तानी सौंपी जा सकती है। हालांकि, क्रिकेट के दिग्गज रॉबिन उथप्पा को टीम में कप्तान के तौर पर देखना चाहते थे। पिछले कुछ सालों से उथप्पा लगातार केकेआर के लिए शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं और टीम को उनसे इस साल भी कुछ ऐसी ही उम्मीदें होंगी। वहीं दिनेश कार्तिक पर इस साल बेहतर करने के साथ-साथ टीम को लीड करने की जिम्मेदारी भी होगी। कोलकाता नाईट राइडर्स टीम के सह मालिक और बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने दिनेश कार्तिक को बतौर कप्तान टीम में स्वागत किया है। शाहरुख ने सोशल मीडिया के जरिए कार्तिक और टीम को एक खास संदेश दिया। किंग खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ”कार्तिक का टीम में स्वागत है, उम्मीद करता हूं कि वो टीम की पहचान पहले की तरह बनाए रखेंगे। पिछले कप्तान ने टीम को जहां छोड़ा था, कार्तिक वहीं से टीम को आगे ले जाने का काम करेंगे”।

वहीं केकेआर के फैंस टीम के इस फैसले से ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कार्तिक अपने नए सफर की शुरुआत किस तरह से करते हैं। हालांकि, कार्तिक के पास आईपीएल में कप्तानी का अनुभव है, उन्होंने दिल्ली की तरफ से खेलते हुए 6 मैचों में कप्तानी की थी, जिनमें से दो मैचों में टीम को जीत दिलाने में सफल रहे थे। इसके अलावा कार्तिक घरेलू टूर्नामेंटों में भी कप्तानी करते नजर आ चुके हैं।

As we stand poised for a new season of KKR we welcome @DineshKarthik as our Captain. Like our Captains over the yrs we know u will also lead us by boosting the self esteem & dignity of all of us.

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) March 5, 2018