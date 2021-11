Of bond with buddy @Avesh_6 ?

Warm welcome from @ImRo45, Rahul Dravid & @RishabhPant17 ?

Special request for WWE's The Undertaker ? @ivenkyiyer2512 discusses it all with @28anand in this special feature. ? #TeamIndia #INDvNZ



Full interview ? ? https://t.co/xPiTo2h1NL pic.twitter.com/hFbxv23wy7