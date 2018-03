पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स की ओर से खेल रहे शाहिद अफरीदी घुटने में प्रॉब्लम के चलते टूर्नामेंट से दूर हो गए हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा- “मैं उन लोगों से माफी चाहता हूं, जो मेरा खेल देखने आए। अपने घुटने की एमआरआई करवा रहा हूं… जल्द वापसी करूंगा इंशाअल्लाह!” इस तस्वीर में शाहिद हॉस्पिटल में नजर आ रहे हैं, जिसमें दिख रहा है कि उन्हें पैर में तकलीफ है।

अफरीदी लगभग 4 दिनों से एडी के दर्द से परेशान थे। साथ ही उन्हें घुटने में भी सूजन थी। फिलहाल शाहिद को डॉक्टरों ने 10 दिन के आराम की सलाह दी है, जिससे साफ है कि वो टूर्नामेंट में अहम लीग मुकाबले नहीं खेल सकेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) सीजन-3 22 फरवरी से 25 मार्च तक चलेगी। 4 वेन्यू में होने वाले लीग स्टेज में 30 मुकाबलों को 6 टीमों के बीच खेला जा रहा है, जिनमें पेशावर जालमी, मुल्तान सुल्तान, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स और लाहौर क्वालैंडर्स शामिल हैं। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला कराची में खेला जाएगा।

My appologies to all my fans who came to watch me play today. Getting an MRI done for my knee. Need your prayers. Will get bak soon inshallah pic.twitter.com/oWAQKtf4mC

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) March 2, 2018