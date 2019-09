विराट कोहली ने बुधवार रात अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 7 विकेट से हरा दिया। उन्होंने इस मैच में कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें मुबारकबाद देने वालों तांता लगा हुआ है। इसमें एक नाम उस शख्स का भी शामिल है, जो भारत के खिलाफ हमेशा आग उगलता रहता है।

जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की। भारत के मैच जीतने के बाद अफरीदी ने ट्वीट किया, ‘बधाई हो विराट कोहली। आप सचमुच में एक महान खिलाड़ी हैं। मैं आप की सफलता की कामना करता हूं। आप इसी तरह दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों का मनोरंजन करते रहें।’

मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 149 रन बनाए। उसकी ओर से कप्तान और विकेटकीपर क्विंटन डीकॉक ने सबसे ज्यादा 52 रन बनाए। उनके अलावा टेम्बा बावुमा ने 43 गेंद पर 49 रन की पारी खेली। डेविड मिलर ने 15 गेंद पर 18 रन बनाए। डेवाइन प्रेट्रोरियस ने 10 रन बनाए। अन्य कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाया। भारत की ओर से दीपक चहर ने 22 रन देकर 2 विकेट लिए। इसके अलावा नवदीप सैनी, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पंड्या ने 1-1 विकेट अपने नाम किए।



लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 19 ओवर में 3 विकेट पर 151 रन बनाकर मैच जीत लिया। रोहित शर्मा और शिखर धवन ने पारी की शुरुआत की। टीम का स्कोर 33 रन ही हुआ था कि रोहित 12 के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। इसके बाद विराट ने धवन के साथ मिलकर स्कोर को 94 तक पहुंचाया। इस स्कोर पर धवन 40 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी जगह ऋषभ पंत ने क्रीज संभाली, लेकिन उनकी खराब फॉर्म जारी रही। वे महज 4 रन के निजी स्कोर पर फोर्टिन का शिकार बन गए। बाद में कोहली ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर टीम को जीत दिलाई। दक्षिण अफ्रीका की ओर से एंडिले फेहलुकावो, तबरेज शम्सी और बोर्न फोर्टिन ने एक-एक विकेट लिए।

Congratulations @imVkohli You are a great player indeed, wish you continued success, keep entertaining cricket fans all around the world. https://t.co/OoDmlEECcu

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) September 18, 2019