वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में 15 साल 99 दिन की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू और 15 साल 118 दिन की उम्र में पहला इंटरनेशनल अर्धशतक लगाते हुए सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा था। अब वैभव आगामी एशियाई खेलों में नजर आने वाले हैं। सितंबर के अंत में होने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता में वैभव पर सभी की नजरें होंगी। अगर वह शतक लगाते हैं तो सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे।

मगर खास बात यह है कि इस मामले में वह सचिन तेंदुलकर को नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ेंगे। सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड अफरीदी के नाम दर्ज है। अगर वैभव सूर्यवंशी एक साल में यह कारनामा कभी भी कर देते हैं तो वह अफरीदी को पीछे छोड़ देंगे। अगर इस मामले में टॉप 7 खिलाड़ियों की बात करें तो सचिन तेंदुलकर टॉप 3 में नहीं हैं बल्कि चौथे स्थान पर हैं।

इस लिस्ट में अफरीदी, सचिन के अलावा जिम्बाब्वे का भी एक खिलाड़ी मौजूद है। वहीं पाकिस्तान के सबसे ज्यादा तीन खिलाड़ी इस लिस्ट के टॉप 7 का हिस्सा हैं। शाहिद अफरीदी ने 16 साल 217 दिन की उम्र में अपना पहला इंटरनेशनल शतक लगाया था। वहीं सचिन तेंदुलकर ने 17 साल 107 दिन में यह उपलब्धि हासिल की थी। अब वैभव के पास एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका है।

ये हैं सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल शतक लगाने वाले खिलाड़ी

शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान): 16 साल 217 दिन

16 साल 217 दिन मोहम्मद अशरफुल (बांग्लादेश): 17 साल 61 दिन

17 साल 61 दिन मुश्ताक मोहम्मद (पाकिस्तान): 17 साल 78 दिन

17 साल 78 दिन सचिन तेंदुलकर (भारत): 17 साल 107 दिन

17 साल 107 दिन उस्मान घानी (अफगानिस्तान): 17 साल 242 दिन

17 साल 242 दिन हैमिल्टन मासाकाद्जा (जिम्बाब्वे): 17 साल 352 दिन

17 साल 352 दिन इमरान नजीर (पाकिस्तान): 18 साल 121 दिन

फॉर्मेट के अनुसार सबसे युवा शतकवीर

वनडे (ODI): शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान)- 16 साल 217 दिन

शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान)- 16 साल 217 दिन टेस्ट क्रिकेट: मोहम्मद अशरफुल (बांग्लादेश) – 17 साल 61 दिन

मोहम्मद अशरफुल (बांग्लादेश) – 17 साल 61 दिन टी20 इंटरनेशनल (T20I): कुशल मल्ला (नेपाल)- 19 साल 197 दिन

बुमराह नंबर 1, लारा, अफरीदी, ब्रूक भी लिस्ट में; टेस्ट मैच के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट

टेस्ट क्रिकेट में अब तक करीब 149 साल के इतिहास में सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है जब एक ओवर में 30 या उससे अधिक रन बने। वहीं यह रिकॉर्ड हासिल करने वाले खिलाड़ी हैं जसप्रीत बुमराह। यहां देखें टेस्ट मैच के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





