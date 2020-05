पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने एक बार फिस से कश्मीर का राग अलापा है। उनके मुताबिक कश्मीर को समझने के लिए किसी धार्मिक विश्वास की जरुरत नहीं। अफरीदी इससे पहले कई बार कश्मीर मुद्दे को उठाते रहे हैं। हर बार उन्हें भारतीय लोगों द्वारा करारा जवाब दिया गया है। कश्मीर पर उनके ताजा ट्वीट पर लोगों ने गुस्सा जाहिर किया है। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान के यह ट्वीट भारतीय क्रिकेट फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया।

अफरीदी ने ट्वीट कर लिखा, ‘‘कश्मीरी लोगों की मुश्किलें समझने के लिए किसी धार्मिक विश्वास की जरूरत नहीं है। सही दिल के साथ सही जगह इसे समझा जा सकता है। कश्मीर को बचाएं।’’ जैसे ही पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने यह ट्वीट किया, लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया। एक फैंस ने लिखा- इंडिया से दान नहीं मिला तो कश्मीर पर भौंकने लगे। अफरीदी ने हाल ही में लोगों से उनके फाउंडेशन के लिए दान करने की अपील की थी।

It does not take a religious belief to feel the agony of Kashmiris..just a right heart at the right place. #SaveKashmir

