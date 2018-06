शाहिद अफरीदी ने दिखाई दिलदारी, डोनेट कर दिए 20,000 डॉलर

पाकिस्तान के धुरंधर खिलाड़ी शाहिद अफरीदी दुनिया के लोकप्रिय खिलाड़ियों में शुमार हैं। अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके अफरीदी रिटायरमेंट के बाद भी कई बार इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलते दिखाई दिए हैं। गुरुवार को एक बार फिर अफरीदी क्रिकेट मैदान पर दिखाए दिए। मौका था वेस्टइंडीज और वर्ल्ड इलेवन के बीच खेले गए टी20 मैच का, जिसमें वेस्टइंडीज की टीम ने वर्ल्ड इलेवन को हरा दिया। लेकिन हार के बावजूद वर्ल्ड इलेवन के कप्तान शाहिद अफरीदी लोगों का दिल जीत ले गए। दरअसल शाहिद अफरीदी ने मैच के बाद इरमा और मारिया तूफान में बर्बाद हुए कैरेबियाई द्वीपी के 5 क्रिकेट स्टेडियमों की मरम्मत के लिए 20000 अमेरिकी डॉलर दान देने का फैसला किया है।

यह डोनेशन शाहिद अफरीदी की यह डोनेशन उनकी संस्था होप नॉट आउट के माध्यम से दी जाएगी। बता दें कि वेस्टइंडीज और वर्ल्ड इलेवन के बीच खेला गए चैरिटी मैच से मिले पैसों को भी तूफान से बर्बाद हुए क्रिकेट स्टेडियमों की मरम्मत में इस्तेमाल किया जाएगा। मैच के बाद शाहिद अफरीदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। शाहिद ने अपने ट्वीट में लिखा कि ‘क्रिकेट रिलीफ के काम में योगदान देने की अनुमति देने के लिए आईसीसी का शुक्रिया। यह मेरे लिए सम्मान की बात है और मैं लंबे समय तक इस बात के लिए खुश होऊंगा। मेरी फाउंडेशन की तरफ से तूफान पीड़ित कैरेबियन की मदद के लिए मैं 20000 डॉलर डोनेट कर रहा हूं।’ अफरीदी ने ये भी कहा कि यदि कोई देश शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मामलों में संघर्ष कर रहा है तो अपने देश के एंबेस्डर होने के नाते हमें भी खेल के माध्यम से एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए।

Thank you ICC for providing me the opportunity of contributing to #CricketRelief cause. It was a real honour for me and a memory I’ll cherish for long. On behalf of my Foundation I’m making a donation 20000$ for the Hurricane victims in Caribbean. #HopeNotOut

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) May 31, 2018