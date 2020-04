कश्मीर को लेकर अक्सर आग उगलने वाले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने फिर अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों पर निशाना साधा है। अफरीदी ने मीडिया से बातचीत में खुलासा किया कि उन्होंने युवराज सिंह की फाउंडेशन के लिए चंदा दिया था। यह कनाडा की बात है। बता दें कि पिछले साल युवराज और अफरीदी ग्लोबल टी20 लीग में हिस्सा लेने के लिए कनाडा गए थे।

कोरोनावायरस से निपटने के लिए युवराज ने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट कर अफरीदी के फाउंडेशन के लिए आर्थिक मदद देने की मांग की थी। इसके बाद इंडियन फैंस ने उन्हें जमकर खरी-खोटी सुनाई थी। टीम इंडिया में युवराज के पूर्व साथी हरभजन सिंह ने भी अफरीदी के फाउंडेशन की मदद को फैंस से अपील की थी। ट्रोर्ल्स ने भज्जी को भी निशाने पर लिया था।

पाकिस्तानी पत्रकार साज सादिक ने सोमवार को एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने अफरीदी के हवाले से लिखा, ‘जब मैं कनाडा में था तो मैंने युवराज सिंह के फाउंडेशन की मदद की थी। मैंने 10 हजार डॉलर दान में दिए थे। पाकिस्तान के हर नागरिक ने मेरे इस कदम का समर्थन किया था। मुझसे किसी ने यह नहीं पूछा कि मैंने दान क्यों दिया, मैं क्यों भारत का समर्थन कर रहा हूं।’

अफरीदी के मुताबिक, ‘युवराज सिंह मानवता के लिए काम कर रहे हैं। मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। उनका समर्थन करूंगा। मेरी भारत के लोगों से गुजारिश है कि वे भी युवराज की मदद करें। युवराज ने भारतीय क्रिकेट टीम की सेवा की है, उन्हें काफी कुछ मिला है। यदि अब वे समाज की मदद करना चाहते हैं तो लोगों को उनका समर्थन करना चाहिए।’



Shahid Afridi “When I was in Canada, I went to support Yuvraj Singh’s foundation and announced a donation of $10,000 for it. Everyone in Pakistan supported me and nobody said to me why did you make that donation, why are you supporting India”

