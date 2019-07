कनाडा में चल रही ग्लोबल टी20 लीग में रविवार रात पाकिस्तान के हरफनमौला क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने बल्ले से धूम मचाई। 39 साल के इस क्रिकेटर ने 10 चौके और 5 छक्के की मदद से 40 गेंद पर 81 रनों की नाबाद पारी खेली। उनके इस शानदार खेल की मदद से ब्राम्पटन वोल्वस ने एडमोंटन रॉयल्स को 27 रन से हरा दिया। ओनटारियो के सीएए सेंटर पर खेले गए इस मुकाबले में ब्राम्पटन वोल्वस ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। उसने 20 ओवर में 5 विकेट पर 207 रन का स्कोर किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी एडमोंटन रॉयल्स की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 180 रन ही बना पाई।

इस जीत से ब्राम्पटन वोल्वस अंक तालिका में पहले नंबर पर पहुंच गई। उसके 2 मैच में 4 अंक हो गए हैं। वहीं, एडमोंटन रॉयल्स सबसे आखिरी पायदान पर है। उसने भी 2 मैच खेले हैं, लेकिन उसका अभी खाता खुलना बाकी है। इस मैच में ब्राम्पटन वोल्वस की ओर से लेंडल सिमंस और जॉर्ज मुनसे ने पारी की शुरुआत की। दोनों ने पहले विकेट के लिए 25 गेंद पर 43 रन जोड़े। इस स्कोर पर बेन कटिंग की गेंद पर मुनसे 20 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। हालांकि, उनकी जगह आए कॉलिन मुनरो क्रीज पर ज्यादा देर टिक नहीं पाए। वे 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

