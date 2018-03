मैच के दौरान शाहिद अफरीदी ने की ऐसी हरकत, बाद में सोशल मीडिया पर जूनियर क्रिकेटर से मांगी माफी

पाकिस्तान सुपरलीग में धूम मचाने वाले आल राउंडर शाहिद अफरीदी का पाला विवादों में पड़ गया। जूनियर खिलाड़ी के साथ गलत व्यवहार पर उन्हें माफी मांगनी पड़ी है। यह घटना कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के बीच शनिवार(10 मार्च) को हुए मुकाबले के दौरान हुई। जब 19 वर्षीय सैफ बादर ने शाहिद अफरीदी की गेंद पर गगनभेदी छक्का जड़ दिया। इसके अगले ही गेंद पर अपने अनुभव का पुरजोर इस्तेमाल करते हुए अफरीदी ने सैफ बदर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हालांकि बाद में जो कुछ हुआ वह चौंकाने वाला था। इसके बाद अफरीदी ने बल्लेबाज को बाहर जाने की तरफ इशारा कर दिया। अफरीदी का यह व्यवहार देखकर लोग हैरान रह गए और उनके अंगुली दिखाने पर प्रतिक्रिया जताने लगे।

शाहिद अफरीदी की कप्तानी और गेंदबाजी की बदौलत कराची ने मुल्तान सुल्तान्स पर 63 रनों से जीत दर्ज की। कराची ने 125 रनों पर ही मुल्तान सुल्तान्स को समेट दिया। बहरहाल, जब पाकिस्तान सुपर लीग ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सैफ बदर के विकेट का वीडियो जारी किया तो बल्लेबाज सैफ बदर ने उसे रिट्वीट करते हुए लिखा-स्टिल लव यू शाहिद भाई। इस ट्वीट पर शाहिद का दिल पिघल गया और वे माफी मांगने को मजबूर हो गए। बाद में शाहिद अफरीदी ने माफी मांगते हुए कहा कि वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रह सके, जिससे खेल के दौरान रुखा व्यवहार किया।

OUT! 9.5 Shahid Afridi to Saif Badar Watch ball by ball highlights at https://t.co/0U1go038Vz #MSvKK #HBLPSL #PSL2018 @_cricingif pic.twitter.com/km66BUvqa9

शाहिद अफरीदी ने अंग्रेजी में ट्वीट किया। जिसका अर्थ था-मैं खेल के दौरान किए व्यवहार के लिए खेद प्रकट करता हूं, मैं हमेशा युवा खिलाड़ियों को सपोर्ट करता हूं, गुड लक।बता दें कि 38 वर्ष की उम्र में अफरीदी पाकिस्तान सुपरलीग में घातक गेंदबाजी से तहलका मचा रहे हैं। टूर्नामेंट के 22वें मुकाबले में उनकी कप्तान में कराची किंग ने मुल्तान सुल्तान्स पर शानदार जीत दर्ज की। इस जीत में अफरीदी की धारदार गेंदबाजी का अहम योगदान रहा। उन्होंने मुल्तान टीम के किरोन पोलार्ड, शोएब मलिक और सैफ बदर के विकेट चटकाए। किरोन पोलार्ड का विकेट जिस घातक गेंद पर लिया, उसका काफी चर्चा है।

Im sorry what happened that was momentum of the game..I always support my youngester.Good luck

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) March 11, 2018