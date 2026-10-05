पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने सोमवार को श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की आगामी टी20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान किया है। एशियन गेम्स 2026 में भारत के खिलाफ फाइनल हारकर सिल्वर जीतने वाली टीम के कप्तान साहिबजादा फरहान को ही टी20 टीम की कमान सौंपी गई है। वहीं शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम की कमान संभालेंगे।

पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज अपने घर पर ही खेलेगी। इसके बाद पाकिस्तानी टीम श्रीलंका और इंग्लैंड के साथ वनडे ट्राई सीरीज भी खेलेगी। इन दोनों सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम घोषित हुई है। बाबर आजम को सिर्फ वनडे टीम में जगह मिली है। वहीं टी20 टीम में फखर जमान, नसीम शाह और शादाब खान जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी हुई है। यह खिलाड़ी एशियाई खेलों की टीम में नहीं थे।

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाली टी20 सीरीज 9 से 13 अक्टूबर तक खेली जाएगी। तीनों मुकाबले रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। पहला टी20 9 अक्टूबर, दूसरा 11 अक्टूबर और तीसरा 13 अक्टूबर को खेला जाएगा। इस सीरीज के बाद इंग्लैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच वनडे ट्राई सीरीज होगी।

वनडे ट्राई सीरीज के पहले तीन मैच रावलपिंडी में होंगे। इसके बाद फाइनल समेत ट्राई सीरीज के सभी मैच लाहौर में खेले जाएंगे। श्रीलंकाई टीम इस सीरीज के लिए पहले ही अपने टी20 और वनडे स्क्वाड का ऐलान कर चुकी है।

श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान का टी20 स्क्वाड

साहिबजादा फरहान (कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, अराफात मिन्हास, फखर जमान, हसन नवाज, ख्वाजा नफे (विकेटकीपर), माज सदाकत, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद इमरान रंधावा, नसीम शाह, रजा उल्लाह, सईम अयूब, शादाब खान, सुफियान मोकिम।

टाई सीरीज के लिए पाकिस्तान का वनडे स्क्वाड

पाकिस्तान-श्रीलंका टी20 सीरीज का शेड्यूल

9 अक्टूबर : पहला T20I, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी

पहला T20I, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी 11 अक्टूबर : दूसरा T20I, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी

दूसरा T20I, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी 13 अक्टूबर : तीसरा T20I, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी

वनडे ट्राई सीरीज का पूरा शेड्यूल

18 अक्टूबर : पाकिस्तान v श्रीलंका, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी

पाकिस्तान v श्रीलंका, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी 20 अक्टूबर : पाकिस्तान v इंग्लैंड, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी

पाकिस्तान v इंग्लैंड, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी 22 अक्टूबर : श्रीलंका v इंग्लैंड, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी

श्रीलंका v इंग्लैंड, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी 25 अक्टूबर : पाकिस्तान v इंग्लैंड, गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर

पाकिस्तान v इंग्लैंड, गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर 27 अक्टूबर : पाकिस्तान v श्रीलंका, गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर

पाकिस्तान v श्रीलंका, गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर 29 अक्टूबर : श्रीलंका v इंग्लैंड, गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर

श्रीलंका v इंग्लैंड, गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर 31 अक्टूबर : फाइनल, गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर

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