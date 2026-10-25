पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान शाहीन अफरीदी ने वनडे ट्राई सीरीज के चौथे मैच में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी शानदार गेंदबाजी के दौरान एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया और मोहम्मद शमी व राशिद खान की बराबरी कर ली। यही नहीं उन्होंने न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ड को पीछे छोड़ने का काम किया। इंग्लैंड के खिलाफ मैच के दौरान शाहीन अफरीदी ने वनडे में अपने 150 विकेट पूरे किए और वो सबसे कम मैचों में विकेट के इस आंकड़े तक पहुंचने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में बोल्ट से आगे निकल गए।

शाहीन अफरीदी ने तोड़ा बोल्ट का रिकॉर्ड

इंग्लैंड के खिलाफ शाहीन अफरीदी ने पारी की शुरुआत में ही टॉम बैंटन को आउट कर दिया और वनडे में सबसे तेजी से 150 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में मोहम्मद शमी और राशिद खान के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर आ गए। शाहीन अफरीदी ने वनडे में 80 मैचों में 150 विकेट लेने का कमाल किया और शमी और राशिद खान ने भी 80-80 मैचों में ही 150 वनडे विकेट लिए थे। शाहीन अफरीदी ने ट्रेंट बोल्ट को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने ये कमाल वनडे में 81 पारियों में किया था।

इस सूची में सबसे ऊपर नेपाल के गेंदबाज संदीप लामिचाने हैं जिन्होंने वनडे में 73 मैचों में 150 विकेट लिए थे जबकि दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क हैं जिन्होंने ऐसा 77 मैचों में किया थे तो वहीं तीसरे स्थान पर पाकिस्तान के पूर्व बॉलर सकलैन मुश्ताक हैं जिन्होंने ये कमाल 78 मैचों में किया था। वनडे में शाहीन अफरीदी 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज पाकिस्तानी गेंदबाज हैं। सकलैन मुश्ताक के नाम सबसे तेजी से 150 वनडे विकेट लेने का रिकॉर्ड है, जिन्होंने अपने 78वें मैच में यह मुकाम हासिल किया था।

वनडे में सबसे तेजी से 150 विकेट लेने वाले टॉप-6 गेंदबाज

गेंदबाज देश मैच विरुद्ध वेन्यू संदीप लामिचाने नेपाल 73 स्कॉटलैंड कीर्तिपुर मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया 77 वेस्टइंडीज नॉटिंघम सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान 78 भारत ढाका मोहम्मद शमी भारत 80 इंग्लैंड द ओवल राशिद खान अफगानिस्तान 80 बांग्लादेश चट्टोग्राम शाहीन अफरीदी पाकिस्तान 80 इंग्लैंड लाहौर ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड 81 बांग्लादेश द ओवल ब्रेट ली ऑस्ट्रेलिया 82 श्रीलंका दांबुला

शाहीन अफरीदी ने लिए 4 विकेट

इस मैच में शाहीन अफरीदी ने 8.4 ओवर में 46 रन देकर 4 विकेट लिए जबकि रजाउल्लाह और अराफात मिन्हास को 2-2 सफलता मिली। वहीं पहली पारी में बैटिंग करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 46.4 ओवर में 241 रन बनाए और पाकिस्तान को जीत के लिए 242 रन का लक्ष्य मिला। इंग्लैंड के लिए बेन डकेट ने सबसे ज्यादा 105 रन की पारी खेली।

तिलक वर्मा ने अभिषेक को पीछे छोड़ा, ग्लेन फिलिप्स नंबर 1; भारत-न्यूजीलैंड दूसरे T20 के बाद टॉप-10 बैटर-बॉलर

भारत-न्यूजीलैंड दूसरे टी20आई मैच के बाद ग्लेन फिलिप्स सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पहले नंबर पर आ गए जबकि संजू सैमसन तीसरे नंबर पर हैं। तिलक वर्मा ने अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)