Duleep Trophy 2026: दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मुकाबला 6 सितंबर यानी रविवार से खेला जाएगा। फाइनल मुकाहले में ईस्ट जोन का सामना साउथ जोन के साथ होगा और इस मुकाबले में ईस्ट जोन के कप्तान इशान किशन और उप-कप्तान वैभव सूर्यवंशी साथ ही साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा से खेलने पर संदेह है क्योंकि ये तीनों खिलाड़ी 13 सितंबर से अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू हो रहे 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं।

अब ये तीनों फाइनल खेलेंगे या नहीं इसके बारे में रविवार को ही पता चल पाएगा, लेकिन उससे पहले अगर बात दलीप ट्रॉफी 2026 में अब तक सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की करें तो वैभव टॉप-5 में इस स्थान पर मौजूद हैं। वैभव ने इस सीजन में अब तक 2 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने एक अर्धशतक समेत कुल 140 रन बनाए हैं जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 92 रन रहा है।

पांचवें स्थान पर हैं वैभव सूर्यवंशी

दलीप ट्रॉफी 2026 के दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सुदीप कुमार घरामी पहले नंबर पर हैं जिन्होंने अब तक खेले 2 मैचों में सबसे ज्यादा 31 चौके लगाए हैं जबकि शाहबाज अहमद ने एक मैच में 17 चौके लगाए हैं और वो दूसरे नंबर पर है। तिलक वर्मा ने भी एक मैच में कुल 17 चौके लगाए थे और वो शाहबाज के साथ दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से मौजूद हैं। तीसरे नंबर पर आयुष बदोनी और कामरान इकबाल हैं जिन्होंने अब तक खेले 2-2 मैचों में 16-16 चौके लगाए हैं।

दलीप ट्रॉफी 2026 में अब तक खेले गए मैचों तक सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आयुष दोसेजा हैं जिन्होंने 2 मैचों में कुल 15 चौके लगाए हैं। इस लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी 5वें स्थान पर मौजूद हैं जिन्होंने 2 मैचों में कुल 12 चौके जड़े हैं। छठे स्थान पर इस लिस्ट में श्रेयस गोपाल, एन जगदीशन और कुमार कुशाग्र मौजूद हैं जिन्होंने अब तक 11-11 चौके लगाए हैं। इनमें से कुमार कुशाग्र ने दो मैचों में 11 चौके लगाए हैं जबकि श्रेयस और एन जगदीशन ने एक-एक मैच में इतने चौके लगाए हैं।

दलीप ट्रॉफी 2026 में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले टॉप-6 बल्लेबाज

बल्लेबाजमैचपारीरनचौके
सुदीप कुमार घरामी2318531
शाहबाज अहमद1116717
तिलक वर्मा1216717
आयुष बदोनी2413416
कामरान इकबाल2412216
आयुष दोसेजा2413015
वैभव सूर्यवंशी2314012
श्रेयस गोपाल118711
एन जगदीशन127911
कुमार कुशाग्र237711

स्मृति मंधाना नंबर 1, शैफाली से आगे हरमनप्रीत कौर; T20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टॉप-10 भारतीय महिला बैटर

महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली महिला बल्लेबाजों ने स्मृति मंधाना पहले स्थान पर हैं जिन्होंने इतने छक्के लगाए हैं। दूसरे नंबर पर टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)