दलीप ट्रॉफी 2026 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले समाप्त हो चुके हैं जिसमें पहले क्वार्टर फाइनल में ईस्ट जोन ने नॉर्थ-ईस्ट जोन को पारी और 210 रन से हराया जबकि दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में नॉर्थ जोन ने वेस्ट जोन को 52 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में अब ईस्ट जोन का सामना सेंट्रल जोन के साथ होगा जबकि नॉर्थ जोन का सामना साउथ जोन से होगा और इन मैचों की शुरुआत 30 अगस्त से होगी।

दलीप ट्रॉफी 2026 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले के समाप्त होने के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की हो तो इसमें ईस्ट जोन के ऑलराउंडर शाहबाज अहमद पहले नंबर पर हैं जिन्होंने अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी और कुल 167 रन बनाए थे जबकि दूसरे स्थान पर सुदीप घरामी 146 रन के साथ मौजूद हैं। इस लिस्ट में मुशीर खान 127 रन के साथ तीसरे जबकि आयुष बदोनी 101 रन के साथ चौथे तो वहीं अंशुल कंबोज 82 रन के साथ 5वें स्थान पर हैं।

दलीप ट्रॉफी 2026 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले के खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में नॉर्थ जोन के आबिद मुश्ताक 9 विकेट लेकर पहले स्थान पर चल रहे हैं जबकि दूसरे नंबर पर 8 विकेट लेकर तनुष कोटियान मौजूद हैं। वहीं तीसरे स्थान पर अभिजीत सरकार 6 विकेट के साथ मौजूद हैं। शाहबाज अहमद 4 विकेट के साथ पांचवें स्थान पर हैं जबकि अंशुल कंबोज के नाम पर भी अब तक 3 विकेट दर्ज हैं और वो भी टॉप-10 गेंदबाजों में दसवें स्थान पर हैं।

क्वार्टर फाइनल के बाद दलीप ट्रॉफी 2026 के टॉप-10 बैटर-बॉलर

प्लेयर साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 4 6 शाहबाज अहमद 2026-2026 1 1 0 167 167 167 244 68.44 1 0 0 17 4 सुदीप घरामी 2026-2026 1 1 0 146 146 146 185 78.91 1 0 0 25 1 मुशीर खान 2026-2026 1 2 0 127 96 63.5 252 50.39 0 1 0 10 2 आयुष बदोनी 2026-2026 1 2 0 101 51 50.5 119 84.87 0 2 0 12 2 अंशुल कंबोज 2026-2026 1 2 0 82 60 41 80 102.5 0 1 0 5 8 ऋतुराज गायकवाड़ 2026-2026 1 2 0 71 66 35.5 88 80.68 0 1 0 7 0 निशांत सिंधू 2026-2026 1 2 0 59 44 29.5 85 69.41 0 0 0 6 1 कुमार कुशाग्र 2026-2026 1 1 0 55 55 55 65 84.61 0 1 0 9 0 आयुष दोसेजा 2026-2026 1 2 0 55 42 27.5 128 42.96 0 0 0 5 0 शम्स मुलानी 2026-2026 1 2 0 54 52 27 109 49.54 0 1 0 7 1

प्लेयर साल मैच पारी गेंद ओवर मेडन रन विकेट बेस्ट बॉलिंग औसत इकानॉमी स्ट्राइक रेट 4 5 आबिद मुश्ताक 2026-2026 1 2 286 47.4 14 99 9 5/39 11 2.07 31.77 1 1 तनुष कोटियान 2026-2026 1 2 209 34.5 5 118 8 4/46 14.75 3.38 26.12 2 0 अभिजीत सरकार 2026-2026 1 2 95 15.5 3 42 6 5/20 7 2.65 15.83 0 1 अनुकूल रॉय 2026-2026 1 2 138 23 6 62 6 5/37 10.33 2.69 23 0 1 शाहबाज अहमद 2026-2026 1 2 150 25 5 73 4 3/20 18.25 2.92 37.5 0 0 अर्शदीप सिंह 2026-2026 1 2 126 21 1 93 4 3/53 23.25 4.42 31.5 0 0 तुषार देशपांडे 2026-2026 1 2 138 23 3 93 4 4/57 23.25 4.04 34.5 1 0 शम्स मुलानी 2026-2026 1 2 156 26 2 107 4 4/78 26.75 4.11 39 1 0 फेरोइजम जोतिन सिंह 2026-2026 1 1 132 22 3 64 3 3/64 21.33 2.9 44 0 0 अंशुल कंबोज 2026-2026 1 2 132 22 4 75 3 2/38 25 3.4 44 0 0

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