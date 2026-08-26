दलीप ट्रॉफी 2026 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले समाप्त हो चुके हैं जिसमें पहले क्वार्टर फाइनल में ईस्ट जोन ने नॉर्थ-ईस्ट जोन को पारी और 210 रन से हराया जबकि दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में नॉर्थ जोन ने वेस्ट जोन को 52 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में अब ईस्ट जोन का सामना सेंट्रल जोन के साथ होगा जबकि नॉर्थ जोन का सामना साउथ जोन से होगा और इन मैचों की शुरुआत 30 अगस्त से होगी।
दलीप ट्रॉफी 2026 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले के समाप्त होने के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की हो तो इसमें ईस्ट जोन के ऑलराउंडर शाहबाज अहमद पहले नंबर पर हैं जिन्होंने अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी और कुल 167 रन बनाए थे जबकि दूसरे स्थान पर सुदीप घरामी 146 रन के साथ मौजूद हैं। इस लिस्ट में मुशीर खान 127 रन के साथ तीसरे जबकि आयुष बदोनी 101 रन के साथ चौथे तो वहीं अंशुल कंबोज 82 रन के साथ 5वें स्थान पर हैं।
दलीप ट्रॉफी 2026 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले के खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में नॉर्थ जोन के आबिद मुश्ताक 9 विकेट लेकर पहले स्थान पर चल रहे हैं जबकि दूसरे नंबर पर 8 विकेट लेकर तनुष कोटियान मौजूद हैं। वहीं तीसरे स्थान पर अभिजीत सरकार 6 विकेट के साथ मौजूद हैं। शाहबाज अहमद 4 विकेट के साथ पांचवें स्थान पर हैं जबकि अंशुल कंबोज के नाम पर भी अब तक 3 विकेट दर्ज हैं और वो भी टॉप-10 गेंदबाजों में दसवें स्थान पर हैं।
क्वार्टर फाइनल के बाद दलीप ट्रॉफी 2026 के टॉप-10 बैटर-बॉलर
|प्लेयर
|साल
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|4
|6
|शाहबाज अहमद
|2026-2026
|1
|1
|0
|167
|167
|167
|244
|68.44
|1
|0
|0
|17
|4
|सुदीप घरामी
|2026-2026
|1
|1
|0
|146
|146
|146
|185
|78.91
|1
|0
|0
|25
|1
|मुशीर खान
|2026-2026
|1
|2
|0
|127
|96
|63.5
|252
|50.39
|0
|1
|0
|10
|2
|आयुष बदोनी
|2026-2026
|1
|2
|0
|101
|51
|50.5
|119
|84.87
|0
|2
|0
|12
|2
|अंशुल कंबोज
|2026-2026
|1
|2
|0
|82
|60
|41
|80
|102.5
|0
|1
|0
|5
|8
|ऋतुराज गायकवाड़
|2026-2026
|1
|2
|0
|71
|66
|35.5
|88
|80.68
|0
|1
|0
|7
|0
|निशांत सिंधू
|2026-2026
|1
|2
|0
|59
|44
|29.5
|85
|69.41
|0
|0
|0
|6
|1
|कुमार कुशाग्र
|2026-2026
|1
|1
|0
|55
|55
|55
|65
|84.61
|0
|1
|0
|9
|0
|आयुष दोसेजा
|2026-2026
|1
|2
|0
|55
|42
|27.5
|128
|42.96
|0
|0
|0
|5
|0
|शम्स मुलानी
|2026-2026
|1
|2
|0
|54
|52
|27
|109
|49.54
|0
|1
|0
|7
|1
|प्लेयर
|साल
|मैच
|पारी
|गेंद
|ओवर
|मेडन
|रन
|विकेट
|बेस्ट बॉलिंग
|औसत
|इकानॉमी
|स्ट्राइक रेट
|4
|5
|आबिद मुश्ताक
|2026-2026
|1
|2
|286
|47.4
|14
|99
|9
|5/39
|11
|2.07
|31.77
|1
|1
|तनुष कोटियान
|2026-2026
|1
|2
|209
|34.5
|5
|118
|8
|4/46
|14.75
|3.38
|26.12
|2
|0
|अभिजीत सरकार
|2026-2026
|1
|2
|95
|15.5
|3
|42
|6
|5/20
|7
|2.65
|15.83
|0
|1
|अनुकूल रॉय
|2026-2026
|1
|2
|138
|23
|6
|62
|6
|5/37
|10.33
|2.69
|23
|0
|1
|शाहबाज अहमद
|2026-2026
|1
|2
|150
|25
|5
|73
|4
|3/20
|18.25
|2.92
|37.5
|0
|0
|अर्शदीप सिंह
|2026-2026
|1
|2
|126
|21
|1
|93
|4
|3/53
|23.25
|4.42
|31.5
|0
|0
|तुषार देशपांडे
|2026-2026
|1
|2
|138
|23
|3
|93
|4
|4/57
|23.25
|4.04
|34.5
|1
|0
|शम्स मुलानी
|2026-2026
|1
|2
|156
|26
|2
|107
|4
|4/78
|26.75
|4.11
|39
|1
|0
|फेरोइजम जोतिन सिंह
|2026-2026
|1
|1
|132
|22
|3
|64
|3
|3/64
|21.33
|2.9
|44
|0
|0
|अंशुल कंबोज
|2026-2026
|1
|2
|132
|22
|4
|75
|3
|2/38
|25
|3.4
|44
|0
|0
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