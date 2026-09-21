एशियन गेम्स 2026 महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम मंगलवार 22 सितंबर को श्रीलंका का सामना करेगी। भारतीय महिला टीम अपना गोल्ड मेडल डिफेंड करने उतरेगी। वहीं श्रीलंकाई टीम के दिमाग में हाल ही में मिली एशिया कप फाइनल की हार जरूर होगी। ऐसे में एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का यह गोल्ड मेडल मैच शानदार हो सकता है।

भारतीय महिला टीम ने क्वार्टर फाइनल में जापान को 8 विकेट से हराया था। वहीं दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 114 रनों से हराते हुए फाइनल में एंट्री की थी। अब तक इन दोनों मुकाबलों में शैफाली वर्मा ने भारत के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी की है। दो मैचों में 140 रन के साथ वह टूर्नामेंट की सेकंड टॉप स्कोरर हैं।

भारतीय टीम फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ बिना किसी बदलाव के उतर सकती है। हालांकि, टीम इंडिया के लिए अब तक नंबर 3 की बड़ी समस्या रही है। प्रतिका रावल के बाहर होने के बाद जी. कमालिनी को यह जिम्मेदारी मिली है, मगर वह खास योगदान नहीं दे पाई हैं। अब तक गेंदबाजों ने भारतीय टीम को इस कमी का एहसास नहीं होने दिया है। श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया का असली टेस्ट हो सकता है।

श्रीलंकाई टीम की बात करें तो महिला एशिया कप 2026 के फाइनल में मिली एक हार के अलावा टीम लगातार शानदार प्रदर्शन करती है। मौजूदा एशियाई खेलों में कप्तान चमारी अट्टापट्टू का भी बल्ला चल रहा है जो एशिया कप में खामोश था। ऐसे में भारतीय टीम को सावधान रहना होगा और एशिया कप से कठिन चुनौती श्रीलंकाई टीम एशियन गेम्स के फाइनल में दे सकती है।

गोल्ड मेडल मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जी. कमालिनी, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड़।

गोल्ड मेडल मैच के लिए श्रीलंका की संभावित प्लेइंग 11

इमेशा दुलानी, चमारी अट्टापट्टू (कप्तान), हसिनी परेरा, हर्षिता समराविक्रमा, कविशा दिलहारी, हंसिमा गुणारत्ने, कौशानी नुत्यांगना (विकेटकीपर), मिताली अयोध्या, काव्या काविंदी, चमुदी प्रबोदा, सुगंदिका कुमारी।

एशियाई खेलों के लिए दोनों टीमों के स्क्वाड

भारतीय टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कमालिनी (विकेटकीपर), शैफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, भारती फुलमाली, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव, नंदनी शर्मा।

श्रीलंकाई टीम: इमेशा दुलानी, चमारी अट्टापट्टू (कप्तान), हसिनी परेरा, हर्षिता समराविक्रमा, कविशा दिलहारी, हंसिमा करुणारत्ने, कौशानी नुत्यांगना, मिताली अयोध्या, काव्या कविंदी, चामुडी प्रबोदा, सुगंधिका कुमारी, रश्मिका सेवांडी, निमाशा मीपागे, संजना काविंदी और अनुष्का संजीवनी।

शैफाली वर्मा ने की हरमनप्रीत कौर की बराबरी, स्मृति मंधाना बाहर; WT20I में सबसे तेज शतक लगाने वाली टॉप 10 खिलाड़ी

महिला क्रिकेट में शैफाली वर्मा ने अपना पहला टी20 इंटरनेशनल शतक लगाया और एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में भारत को आसान एंट्री दिलाई। वह भारत के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाली संयुक्त रूप से दूसरी भारतीय बनीं और हरमनप्रीत कौर की बराबरी की। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





