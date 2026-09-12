महिला एशिया कप 2026 के फाइनल मुकाबले में सात बार की चैम्पियन भारतीय टीम की नजरें श्रीलंका के खिलाफ रविवार को आठवीं बार खिताब जीतने पर होंगी। टूर्नामेंट में अजेय रहती हुई फाइनल तक पहुंची भारतीय टीम के लिए चुनौती आसान नहीं होगी। पिछले एशिया कप के फाइनल में भारत को श्रीलंका ने हराते हुए ही खिताब जीता था। ऐसे में कप्तान हरमनप्रीत कौर एक मजबूत प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरना चाहेंगी।

भारतीय टीम इस फाइनल मुकाबले में अपनी कमजोर कड़ियों को दूर करना चाहेगी। ओपनिंग जोड़ी भारत की मजबूती रही है। दो अर्धशतक समेत 168 रन बना चुकी शैफाली भारत की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज साबित हुई हैं और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं। वहीं स्मृति मंधाना (154) ने एक शानदार शतक लगाया लेकिन दो मैचों में दोहरे अंक तक नहीं पहुंच सकी हैं। ऐसे में उनके ऊपर भी फाइनल में नजरें होंगी।

भारती फुलमाली की जगह पर खतरा

इन दोनों के अलावा भारत की अन्य बैटर्स जूझती नजर आई हैं। कप्तान हरमनप्रीत कौर, प्रतिका रावल का भी बल्ला कुछ खास नहीं चला है। वहीं निचले क्रम की बैटर भारती फुलमाली एकदम फ्लाप रही हैं। उन्होंने 3 पारियों में सिर्फ 15 रन बनाए हैं। उनकी जगह एकमात्र बदलाव फाइनल में हो सकता है और जी कमालिनी को प्लेइंग 11 में एंट्री मिल सकती है।

राधा यादव भी एक विकल्प हैं लेकिन उनकी बल्लेबाजी कमजोर कड़ी हो सकती है। राधा को अब तक एक भी मैच में मौका नहीं मिला है। हालांकि, कप्तान हरमनप्रीत कौर विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ करती हैं या नहीं यह देखने वाली बात होगी।

श्रीलंका के खिलाफ फाइनल के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, भारती फुलमाली/जी कमालिनी, प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा।

भारत-श्रीलंका दोनों टीमों के स्क्वाड

भारतीय टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), गुनालन कमलिनी (विकेटकीपर), प्रतिका रावल, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़, प्रेमा रावत, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, राधा यादव।

श्रीलंका टीम: चामारी अटापट्टू (कप्तान), हर्षिता समरविक्रमा (उपकप्तान), इमेशा दुलानी, विष्मी गुणरत्ने, कौशिनी एन (विकेटकीपर), संजना कविंदी, हसिनी परेरा, निलाक्षिका सिल्वा, कविशा दिलहारी, मिताली अयोध्या, काव्या काविंदी, सुगंधिका कुमारी, निमाशा मीपागे, चामुदी प्रबोधा, चेतना विमुक्ति।

शैफाली-दीप्ति नंबर 1, स्मृति मंधाना दूसरे पर; पाकिस्तान-श्रीलंका सेमीफाइनल के बाद एशिया कप 2026 की टॉप 5 बैटर्स-बॉलर्स

महिला एशिया कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका की भिड़ंत हुई। इस मुकाबले में पाकिस्तान को हराते हुए श्रीलंका ने फाइनल में जगह बनाई। इस मैच के बाद भी टॉप 5 बैटर्स में शैफाली वर्मा और टॉप 5 गेंदबाजों में दीप्ति शर्मा नंबर 1 पर रहीं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





