भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2026 में भारत के नाम पहला गोल्ड मेडल किया है। फाइनल में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 147 रनों से करारी शिकस्त देते हुए लगातार दूसरी बार एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस फाइनल मुकाबले के बाद अगर एशियन गेम्स 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेटरी की बात करें तो शैफाली वर्मा नंबर 1 पर पहुंच गई हैं।

वहीं एशियन गेम्स 2026 की महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में 8 विकेट लेकर श्री चरणी नंबर 1 बॉलर बनीं। इसके अलावा बल्लेबाजी में भारतीय उपकप्तान स्मृति मंधाना ने फाइनल में 79 रन बनाते हुए नंबर 3 पर फिनिश किया। उन्होंने तीन पारियों में 116 रन बनाए। खास बात यह रही कि शैफाली वर्मा गेंदबाजों की लिस्ट में भी तीसरे स्थान पर रहीं। टॉप 5 बॉलर्स में पहली चार भारतीय हैं।

वहीं बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप 5 में से दो भारतीय खिलाड़ियों ने जगह बनाई। जबकि पाकिस्तान की भी दो खिलाड़ी टॉप 2 में रहीं। पाकिस्तान ने भी मंगलवार को ही बांग्लादेश को हराते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। शैफाली वर्मा हाल ही में खत्म हुए महिला एशिया कप 2026 की भी टॉप स्कोरर थीं।

एशियन गेम्स 2026 में भारत-श्रीलंका फाइनल के बाद टॉप 5 महिला बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचपारीनाबादरनसर्वोच्च स्कोरऔसतगेंदेंस्ट्राइक रेट100500चौकेछक्के
शैफाली वर्मा (INDW)332188100*188.0093202.151001214
चमारी अट्टापट्टू (SLW)33117583*87.50108162.03020199
स्मृति मंधाना (INDW)3201167958.0064181.25010109
शवाल जुल्फिकार (PAKW)330965432.0091105.4901063
फातिमा सना (PAKW)331864543.0055156.3600085

एशियन गेम्स 2026 में भारत-श्रीलंका फाइनल के बाद टॉप 5 महिला गेंदबाज

खिलाड़ी अवधि मैच पारी गेंदें ओवर मेडन रन विकेट सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी औसत इकोनॉमी स्ट्राइक रेट4W5W
श्री चरणी (IND-W)2026-2026336611.033084/103.752.728.2510
दीप्ति शर्मा (IND-W)2026-2026336410.412773/63.852.539.1400
शैफाली वर्मा (IND-W)2026-202632366.001642/34.002.669.0000
श्रेयंका पाटिल (IND-W)2026-202633518.303942/99.754.5812.7500
फातिमा सना (PAK-W)2026-2026336010.007142/2217.757.1015.0000

Asian Games 2026: महिला क्रिकेट टीम ने भारत को दिलाया पहला गोल्ड मेडल, टी20 फाइनल में श्रीलंका को 147 रनों से हराया

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