एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला टीम ने अपना अभियान शुरू किया और जापान को 8 विकेट से हराते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब सेमीफाइनल में भारतीय टीम का सामना बांग्लादेश के साथ होगा। भारत-जापान मैच के बाद महिला एशिया कप 2026 की टॉप स्कोरर शैफाली वर्मा ने फिर से धूम मचा दी है। वहीं इस बार उन्हें श्रीलंकाई कप्तान चमारी अट्टापट्टू से भी टक्कर मिल रही है। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना भी टॉप 5 में मौजूद हैं।

सबसे ज्यादा रनों के मामले के बाद एशियन गेम्स 2026 में अब तक सबसे ज्यादा छ्क्के लगाने के मामले में भी अट्टापट्टू लिस्ट में शैफाली वर्मा से आगे हैं और नंबर 1 पर हैं। भारत-जापान क्वार्टरफाइनल मैच के बाद अगर महिला एशियन गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट की बात करें तो चमारी अट्टापट्टू 3 छक्के लगाकर टॉप पर मौजूद हैं। जबकि भारतीय ओपनर शैफाली वर्मा दूसरे पर हैं। इस लिस्ट में वह अकेली भारतीय हैं।

भारत-जापान मैच के बाद एशियन गेम्स 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टॉप 10 बैटर्स

बल्लेबाज मैच पारियां रन छक्के (6s) चमारी अट्टापट्टू (श्रीलंका) 1 1 63 3 शैफाली वर्मा (भारत) 1 1 40 2 शवाल जुल्फिकार (पाकिस्तान) 1 1 25 1 फातिमा सना (पाकिस्तान) 1 1 21 1 तुबा हसन (पाकिस्तान) 1 1 13 1 नारुएमोल चायवई (थाइलैंड 1 1 10 1 ऐमन फातिमा (पाकिस्तान) 1 1 7 1 नन्नापट कोंचारोएनकाई (जापान) 1 1 49 0 कविशा दिलहारी (श्रीलंका) 1 1 44 0 विनिफ्रेड दुरईसिंगम (मलेशिया) 1 1 28 0

जापान के खिलाफ शैफाली की आतिशी बल्लेबाजी

शैफाली वर्मा ने जापान के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी की। श्री चरणी के 4 विकेट के बाद जापान की टीम 20 ओवर में 57 रन ही बना पाई थी और ऑलआउट हो गई थी। जवाब में भारत ने 5 ओवर में ही 2 विकेट पर 59 रन बना लिए। शैफाली वर्मा ने नाबाद रहते हुए 15 गेंद पर 40 रन की पारी खेली और इस पारी में 6 चौके व 2 छक्के लगाए। भारत ने 8 विकेट से जापान को मात दी और सेमीफाइनल में जगह बना ली।

Asian Games 2026: भारत, पाकिस्तान समेत महिला क्रिकेट सेमीफाइनल की चारों टीमें पक्की, यहां देखें पूरा शेड्यूल

एशियन गेम्स 2026 के चारों क्वार्टर फाइनल मैच के बाद अब चार सेमीफाइनलिस्ट टीमें पक्की हो चुकी हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ने अंतिम 4 में जगह पक्की कर ली है। इस खबर में दोनों सेमीफाइनल मैचों का शेड्यूल समेत पूरी जानकारी दी गई है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





