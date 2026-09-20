एशियन गेम्स 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने बांग्लादेश पर बड़ी जीत दर्ज करते हुए शान के साथ सेमीफाइनल में जगह बना ली और फाइनल में अब हरमनप्रीत कौर की टीम का सामना श्रीलंका के साथ मंगलवार को सुबह 10.30 बजे से होगा। इस मैच में जीतने वाली टीम गोल्ड मेडल जीतेगी जबकि हारने वाली टीम को सिल्वर मेडल मिलेगा। वहीं ब्रॉन्ज मेडल के लिए मंगलवार को ही पाकिस्तान का सामना बांग्लादेश के साथ होगा व ये मैच सुबह 5.30 बजे से खेला जाएगा।
शैफाली वर्मा ने लगाए हैं सबसे ज्यादा छक्के
एशियन गेम्स 2026 के फाइनल मुकाबले से पहले यानी दोनों सेमीफाइनल मैच समाप्त होने के बाद बात अगर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टॉप-5 बल्लेबाजों की करें तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर भारतीय ओपनर शैफाली वर्मा मौजूद हैं। शैफाली ने बांग्लादेश के खिलाफ अपनी शतकीय पारी के दौरान कुल 9 छक्के लगाए और इस टूर्नामेंट के पहले दो मैचों में उनके छक्कों की संख्या 11 हो गई। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर चमारी अट्टापट्टू हैं जिन्होंने 2 मैचों में 9 छक्के लगाए हैं।
एशियन गेम्स 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर शवाल जुल्फिकार और हसिनी परेरा हैं जिन्होंने 3-3 छक्के लगाए हैं जबकि चौथे नंबर पर भारत की स्मृति मंधाना के साथ आएशा जफर और फातिमा सना मौजूद हैं जिन्होंने 2-2 छक्के अब तक लगाए हैं। पांचवें स्थान पर इस सूची में 5 बल्लेबाज मौजूद हैं।
भारत-बांग्लादेश मैच के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टॉप-5 बैटर्स
|बल्लेबाज
|मैच
|पारी
|रन
|छक्के
|शैफाली वर्मा
|2
|2
|140
|11
|चमारी अट्टापट्टू
|2
|2
|146
|9
|शवाल जुल्फिकार
|2
|2
|79
|3
|हसिनी परेरा
|2
|2
|65
|3
|आएशा जफर
|2
|2
|72
|2
|फातिमा सन
|2
|2
|41
|2
|स्मृति मंधाना
|2
|1
|37
|2
|दिलारा अख्तर
|1
|1
|27
|1
|भारती फुलमाली
|2
|2
|15
|1
|तूबा हसन
|2
|1
|13
|1
|एमान फातिमा
|2
|2
|12
|1
|नारुएमोल चायवाई
|1
|1
|10
|1
संजू सैमसन हैं इशान किशन से आगे, अभिषेक शर्मा नंबर 1; एक T20I सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 भारतीय
भारत की तरफ से एक टी20आई सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर अभिषेक शर्मा हैं जबकि इस सूची में संजू सैमसन, इशान किशन से आगे हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)