महिला एशिया कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रनों से हराते हुए भारतीय टीम फाइनल में जगह बना चुकी है। अब दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा और दूसरी फाइनलिस्ट टीम तय हो जाएगी। पहले सेमीफाइनल मुकाबले के बाद तक अगर सबसे ज्यादा छक्के लगाने की बात करें तो भारतीय ओपनर शैफाली वर्मा टॉप पर काबिज हैं। वहीं उपकप्तान स्मृति मंधाना दूसरे स्थान पर हैं।

वहीं सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में भी शैफाली नंबर 1 पर हैं और स्मृति से आगे हैं। अगर छक्कों के मामले में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर की बात करें तो वह टूर्नामेंट में खास प्रदर्शन जरूर नहीं कर पाईं हैं लेकिन इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। शैफाली अब तक 4 मैचों में 9 और स्मृति मंधाना 7 छक्के लगा चुकी हैं। टॉप 5 की बात करें तो पहले तीन स्थान पर भारतीयों का ही कब्जा है। टॉप 3 के अलावा ऋचा घोष और प्रतिका रावल भी टॉप 10 में मौजूद हैं।

महिला एशिया कप 2026 में अब तक सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टॉप 10 बैटर्स

खिलाड़ीमैचपारीरनसर्वोच्च स्कोरऔसतगेंदेंस्ट्राइक रेट100s50s0s4s6s
शैफाली वर्मा (IND-W)441686442.0099169.69020199
स्मृति मंधाना (IND-W)4415412438.5090171.11100207
हरमनप्रीत कौर (IND-W)445724*28.506489.0600023
एन. चाईवाई (THA-W)22604330.006493.7500062
हर्षिता समराविक्रमा (SL-W)32534853.0047112.7600052
चमारी अट्टापट्टू (SL-W)335848*29.0040145.0000082
फातिमा सना (PAK-W)332424*12.003372.7200202
ऋचा घोष (IND-W)43322110.6630106.6600112
प्रतिका रावल (IND-W)44562214.005798.2400042
शोर्ना अख्तर (BAN-W)446231*31.0051121.5600142

अजेय रहते हुए फाइनल में पहुंचा भारत

भारतीय टीम महिला एशिया कप 2026 के फाइनल में अजेय रहते हुए पहुंची है। पहले तीन लीग मैच में भारत ने थाइलैंड, हॉन्गकॉन्ग और पाकिस्तान को मात दी थी। उसके बाद सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराते हुए टीम इंडिया ने फाइनल में जगह बना ली है। अब फाइनल मुकाबला 13 सितंबर को खेला जाएगा और भारत की भिड़ंत पाकिस्तान या श्रीलंका में से किसी एक टीम से होगी।

शैफाली वर्मा नंबर 1, स्मृति मंधाना पीछे; WT20I में 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप-5 बैटर

शैफाली वर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच भी बनीं। उन्होंने स्मृति मंधाना को साल 2026 में टी20आई में रन बनाने के मामले में पीछे छोड़ दिया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर