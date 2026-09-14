महिला एशिया कप 2026 में भारतीय टीम के साथ-साथ भारतीय खिलाड़ियों का भी दबदबा रहा है। बल्लेबाजी में शैफाली वर्मा अव्वल रहीं तो गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा नंबर 1 पर 14 विकेटों के साथ रहीं। सबसे ज्यादा रनों के मामले में नंबर 1 रहने के बाद शैफाली वर्मा ने सबसे ज्यादा छक्कों के मामले में भी नंबर 1 स्थान पर कब्जा कर लिया। स्मृति मंधाना इस लिस्ट में दूसरे पर रहीं।

शैफाली वर्मा ने टूर्नामेंट में कुल 5 मुकाबले खेलते हुए 236 रन बनाए और सर्वाधिक 11 छक्के भी लगाए। वहीं भारतीय उपकप्तान स्मृति मंधाना ने पांच पारियों में 213 रन के साथ 10 छक्के इस टूर्नामेंट में लगाए। तीसरे नंबर पर मौजूद चमारी अट्टापट्टू और चौथे पर मौजूद पाकिस्तान की फातिमा सना भारतीय ओपनर्स से काफी पीछे रहीं। चमारी और फातिमा के नाम 4-4 छक्के इस टूर्नामेंट में दर्ज हुए।

हरमनप्रीत-ऋचा भी टॉप 10 की लिस्ट में प्रतिका रावल बाहर

महिला एशिया कप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बैटर्स की टॉप 10 लिस्ट में पांचवें स्थान पर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर रहीं। जबकि ऋचा घोष भी टॉप 10 की इस लिस्ट में छठे स्थान पर रहीं। दोनों के नाम 5-5 मैचों में तीन-तीन छक्के दर्ज हुए। प्रतिका रावल फाइनल मैच नहीं खेलीं और 4 मैचों में दो छक्कों के साथ वह टॉप 10 में नहीं लेकिन 11वें स्थान पर रहीं।

महिला एशिया कप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टॉप 10 बैटर्स

बल्लेबाजमैचपारीरनछक्के
शैफाली वर्मा5523611
स्मृति मंधाना5521310
चमारी अट्टापट्टू55994
फातिमा सना44714
हरमनप्रीत कौर55713
ऋचा घोष54493
हर्षिता समरविक्रमा54982
शवॉल जुल्फिकार44862
शोर्ना अख्तर44622
नरुएमोल चाइवई22602

गेंदबाजी में भी भारत का जलवा

भारतीय खिलाड़ियों का गेंदबाजी में भी बल्लेबाजी के साथ जलवा रहा। स्टार खिलाड़ी दीप्ति शर्मा 14 विकेट लेकर नंबर 1 पर रहीं तो श्री चरणी ने भी 12 विकेट अपने नाम किए। युवा खिलाड़ी प्रेमा रावत और नंदनी शर्मा ने भी 7-7 विकेट इस टूर्नामेंट में लेते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया। तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने पांच मैचों में 2 ही विकेट लिए लेकिन उनकी इकॉनमी सिर्फ 4.69 की रही।

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