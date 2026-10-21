भारतीय महिला क्रिकेट टीम और जिम्ब्बावे महिला क्रिकेट टीम के बीच खेला गया 3 मैचों की टी20 सीरीज का समापन हो चुका है। इस सीरीज में भारत को 3-0 से जीत मिली। भारत की तरफ से इस टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज शैफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया और वो इस टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाज भी रहीं।

शैफाली वर्मा ने लगाए सबसे ज्यादा छक्के

भारत-जिम्बाब्वे टी20 सीरीज में शैफाली वर्मा ने 3 टी20 मुकाबलों में सबसे ज्यादा छक्के लगाए। शैफाली ने 3 मैचों में 2 अर्धशतक के साथ 128 रन बनाए और उन्होंने इस दौरान कुल 9 छक्के भी लगाए। वहीं इस लिस्ट में जिम्बाब्वे की बल्लेबाज शार्न मायर्स दूसरे नंबर पर रहीं। शार्न ने 3 मैचों में 112 रन बनाए और इस दौरान कुल 6 छक्के लगाए।

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर भारतीय महिला टी20 टीम की पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर रहीं। हरमनप्रीत कौर ने इस सीरीज में खेले 3 मैचों में 92 रन बनाए और इस दौरान कुल 5 छक्के उन्होंने लगाए जबकि इस सूची में चौथे स्थान पर भारतीय टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना रहीं। मंधाना ने 3 मैचों में 56 रन बनाए और इस दौरान उनके बल्ले से 2 छक्के निकले। इस सूची में 5वें स्थान पर ऋचा घोष और अनुष्का शर्मा रहीं जिन्होंने एक-एक छक्का लगाया।

भारत-जिम्बाब्वे टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टॉप-5 बल्लेबाज

बल्लेबाज मैच पारी रन छक्के शैफाली वर्मा 3 3 128 9 शार्न मायर्स 3 3 112 6 हरमनप्रीत कौर 3 2 92 5 स्मृति मंधाना 3 2 56 2 अनुष्का शर्मा 3 3 33 1 ऋचा घोष 3 2 8 1

शाई होप टॉप पर, श्रेयस-संजू-अभिषेक नंबर 3; भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

इस टी20 सीरीज में शाई होप ना सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे बल्कि सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में भी पहले स्थान पर रहे। होप ने 5 मैचों में कुल 20 छक्के लगाए जबकि दूसरे स्थान पर भी वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ट रहे जिन्होंने भी 5 मैचों में 15 छक्के जड़े। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)