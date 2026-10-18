भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे टी20 मुकाबले में जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम को 9 विकेट से हरा दिया। इस मैच में शैफाली वर्मा ने भारत के लिए अहम पारी खेलते हुए 55 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच बनीं। भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली और दोनों देशों के बीच खेले जा रहे तीन मैचों की टी20 सीरीज के पहले दो मैचों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शैफाली वर्मा पहले नंबर पर आ गईं जबकि गेंदबाजी में नंदनी शर्मा टॉप पर पहुंच गईं।

भारत-जिम्बाब्वे दूसरे टी20 मैच के बाद इस टी20 सीरीज में शैफाली वर्मा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गईं। शैफाली ने अब तक खेले 2 मैचों में 59 रन बनाए हैं जबकि दूसरे नंबर पर अब भारतीय कप्तान स्मृति मंधाना आ गईं हैं जिन्होंने दो मैचों में 56 रन बनाए हैं जबकि तीसरे स्थान पर जिम्बाब्वे की शार्न मायर्स हैं जिन्होंने 2 मैचों में 52 रन बनाए हैं। सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अब नंदनी शर्मा पहले नंबर पर आ गईं हैं जिन्होंने 2 मैचों में 3 विकेट लिए हैं।

भारत-जिम्बाब्वे दूसरे टी20 मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

बल्लेबाज मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट 4 6 शैफाली वर्मा 2 2 59 29.5 218.52 7 4 स्मृति मंधाना 2 2 56 56 180.65 8 2 शार्न मायर्स 2 2 52 52 120.93 6 2 दीप्ति शर्मा 2 1 49 49 132.43 8 0 केलिस न्धलोवु 2 2 42 21 76.36 6 0

गेंदबाज मैच ओवर्स गेंद विकेट औसत रन 4-विकेट 5-विकेट नंदनी शर्मा 2 7 42 3 9.33 28 0 0 न्याशा ग्वांजुरा 2 6 36 3 20 60 0 0 निकी प्रसाद 2 2 12 2 3.5 7 0 0 श्री चरणी 2 8 48 2 17.5 35 0 0 क्रांति गौड़ 2 6 36 2 15.5 31 0 0

शाई होप टॉप पर, श्रेयस-संजू-अभिषेक नंबर 3; भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

इस टी20 सीरीज में शाई होप ना सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे बल्कि सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में भी पहले स्थान पर रहे। होप ने 5 मैचों में कुल 20 छक्के लगाए जबकि दूसरे स्थान पर भी वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ट रहे जिन्होंने भी 5 मैचों में 15 छक्के जड़े। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)