स्मृति मंधाना की कप्तानी का भारतीय महिला क्रिकेट में शानदार आगाज हुआ है। भारतीय महिला टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली है। तीसरे टी20 इंटरनेशनल में भारत ने जिम्बाब्वे को 92 रनों से हराया और सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। शैफाली वर्मा इस सीरीज की नंबर 1 बैटर रहीं और उन्होंने तीन मैचों में सबसे ज्यादा 128 रन बनाए।

बल्लेबाजी में हरमनप्रीत कौर 92 रनों के साथ लिस्ट में तीसरे स्थान पर रहीं। वहीं स्मृति मंधाना इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। वहीं गेंदबाजी में भारतीय टीम की युवा तेज गेंदबाज नंदनी शर्मा सीरीज की नंबर 1 बॉलर रहीं। उन्होंने 3 मैचों में 11 ओवर गेंदबाजी की और 6 विकेट अपने नाम किए। गेंदबाजी में चौथे स्थान पर 3 विकेट लेकर रहीं इस सीरीज में डेब्यू करने वाली निकी प्रसाद।

भारत ने 92 रन से जीता तीसरा मैच

भारतीय टीम ने 217 रन का लक्ष्य जिम्बाब्वे के सामने रखा था। जवाब में मेहमान टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 124 रन ही बना पाई। भारत ने 92 रनों से यह मैच जीता और घर पर भारत की रनों के लिहाज से यह सबसे बड़ी जीत ही है। वहीं टी20 इंटरनेशनल में भारत की लगातार यह 11वीं जीत भी है। इससे पहले भारत ने पहला टी20 4 विकेट और दूसरा टी20 9 विकेट से अपने नाम किया था। दोनों टीमों के बीच अब 23 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी।

भारत-जिम्बाब्वे टी20 सीरीज की टॉप 5 बैटर

खिलाड़ी मैच पारियां नाबाद रन सर्वोच्च स्कोर AVG गेंदें SR 100s 50s 4s 6s शैफाली वर्मा 3* 3 0 128 69 42.66 64 200.00 0 2 13 9 शार्न मायर्स 3* 3 1 112 60 56.00 92 121.73 0 1 10 6 हरमनप्रीत कौर 3* 2 1 92 91* 92.00 45 204.44 0 1 10 5 स्मृति मंधाना 3* 2 1 56 47* 56.00 31 180.64 0 0 8 2 बिलव्ड बीजा 3* 3 0 51 44 17.00 67 76.11 0 0 5 0

भारत-जिम्बाब्वे टी20 सीरीज की टॉप 5 बॉलर

खिलाड़ी मैच पारियां गेंदें ओवर मेडन रन विकेट सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी औसत इकॉनमी स्ट्राइक रेट नंदनी शर्मा 3 3 66 11.0 0 46 6 3/18 7.66 4.18 11.00 बिलव्ड बीजा 3 3 54 9.0 0 86 5 3/50 17.20 9.55 10.80 न्याशा ग्वानजुरा 3 3 48 8.0 0 75 4 3/18 18.75 9.37 12.00 निकी प्रसाद 3 2 24 4.0 0 12 3 2/7 4.00 3.00 8.00 क्रांति गौड़ 3 3 54 9.0 0 50 3 1/15 16.66 5.55 18.00

शैफाली वर्मा ने तोड़ा हरमनप्रीत कौर का रिकॉर्ड; स्मृति मंधाना-मिताली राज से भी निकल गईं आगे, 2026 में ठोका 10वां पचासा

भारतीय टी20 उपकप्तान शैफाली वर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में लगातार दूसरा पचासा ठोका। उन्होंने तीसरे टी20 में 37 गेंद पर 69 रन ठोके, जिसमें 6 चौके और पांच छक्के शामिल थे। उन्होंने हरमनप्रीत कौर का रिकॉर्ड तोड़ा और एक लिस्ट में मिताली राज और स्मृति मंधाना से भी आगे हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





