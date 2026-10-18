भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम को दूसरे टी20 मुकाबले में शैफाली वर्मा की तूफानी अर्धशतकीय पारी के दम पर 9 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने इस टी20 सीरीज में 2-0 की अपराजेय बढ़त हासिल कर ली साथ ही सीरीज पर भी कब्जा कर लिया। कप्तान स्मृति मंधाना ने भी तेज पारी खेली और जीत में अहम भूमिका निभाई।

इस मैच में जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 102 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 103 रन का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में भारत ने 8.5 ओवर में एक विकेट पर 104 रन बनाए और 9 विकेट से मैच को जीत लिया। भारत ने सिर्फ 53 गेंदों पर ही 104 रन बनाए और मैच में जीत दर्ज की।

शैफाली ने 24 गेंदों पर लगाया अर्धशतक

जिम्बाब्वे के खिलाफ शैफाली वर्मा ने 25 गेंदों पर 55 रन की पारी खेली और इस दौरान 4 छक्के और 6 चौके लगाए जबकि अपना अर्धशतक 24 गेंदों पर पूरा किया। शैफाली ने पहले विकेट के लिए कप्तान स्मृति मंधाना के साथ मिलकर 47 गेंदों पर 96 रन की साझेदारी की। कप्तान स्मृति मंधाना ने इस मैच में 25 गेंदों पर 2 छक्के और 6 चौकों की मदद से नाबाद 47 रन की पारी खेली जबकि अनुष्का शर्मा एक रन बनाकर नाबाद रहीं।

भारत ने की शानदार गेंदबाजी

जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की गेंदबाजी शानदार रही जिसमें निकी प्रसाद सबसे सफल रहीं। निकी ने 2 ओवर में 7 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इसके अलावा क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा, दिप्ती शर्मा और श्री चरणी ने एक-एक सफलता हासिल की। शैफाली वर्मा ने भी एक ओवर गेंदबाजी की, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला जबकि उन्होंने 7 रन दिए। इसके अलावा अरुंधति रेड्डी को भी कोई सफलता नहीं मिली जिन्होंने 3 ओवर में 17 रन दिए।

जिम्बाब्वे की बैटिंग ज्यादा अच्छी नहीं रही और इस टीम के लिए सबसे बड़ा स्कोर भारत के खिलाफ चिपो मुगेरी-तिरिपानो ने बनाए और उन्होंने 32 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 34 रन की पारी खेली जबकि इस टीम की कप्तान जोसेफिन नकोमो ने 2 चौकों की मदद से 35 गेंदों पर 27 रन बनाए और नाबाद रहीं। ओपनर केलिस न्धलोवु डक पर आउट हुईं जबकि बिलव्ड बिजा ने 7 रन की पारी खेली। शार्न मायर्स ने 7 रन जबकि मोडेस्टर मुपाचिकवा ने 9 रन की पारी खेली।

शाई होप टॉप पर, श्रेयस-संजू-अभिषेक नंबर 3; भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

इस टी20 सीरीज में शाई होप ना सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे बल्कि सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में भी पहले स्थान पर रहे। होप ने 5 मैचों में कुल 20 छक्के लगाए जबकि दूसरे स्थान पर भी वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ट रहे जिन्होंने भी 5 मैचों में 15 छक्के जड़े। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)