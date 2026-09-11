महिला एशिया कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराते हुए श्रीलंका ने फाइनल में जगह बना ली है। अब फाइनल में भारत और श्रीलंका का मुकाबला होगा। सेमीफाइनल में श्रीलंका के लिए हर्षिता समराविक्रमा, कविशा दिलहारा और नीलाक्षिका सिल्वा ने बेहतरीन पारियां खेलीं और टीम को फाइनल में पहुंचाया। इसी के साथ वह टॉप 5 बैटर्स की लिस्ट में भी पहुंच गई हैं।

हालांकि, शैफाली वर्मा अब भी नंबर 1 पर काबिज हैं। वहीं गेंदबाजों की लिस्ट में दीप्ति शर्मा नंबर 1 हैं। भारत की उपकप्तान स्मृति मंधाना लिस्ट में दूसरे नंबर पर काबिज हैं। हर्षिता अब इस लिस्ट में पाकिस्तान की शवाल जुल्फिकार को पीछे छोड़ते हुए चौथे पर पहुंच गई हैं। गेंदबाजी में दीप्ति नंबर 1 पर जरूर हैं लेकिन श्रीलंकाई कप्तान चमारी अट्टापट्टू के भी उनके बराबर 11 विकेट हैं। वहीं इस मैच में चार विकेट लेकर पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना भी टॉप 5 में आ गईं।

महिला एशिया कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल के बाद टॉप 5 बैटर्स

खिलाड़ीमैच पारियां रन औसत स्ट्राइक रेटचौके (4s)छक्के (6s)
शेफाली वर्मा 4416842.00169.70199
स्मृति मंधाना 4415438.50171.11207
शोभना मोस्तारी 449523.7584.0771
हर्षिता समरविक्रमा 438944.50114.1072
निलक्षिका डी सिल्वा 438643.00126.4771

महिला एशिया कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल के बाद टॉप 5 बॉलर्स

खिलाड़ी मैच ओवर गेंदें विकेट औसतरन 4-विकेट 5-विकेट
दीप्ति शर्मा 411.268113.644000
चमारी अट्टापट्टू414.387115.365901
फातिमा सना 413.48299.338410
श्री चरणी 414.28685.884700
मारूफा अक्टर 415.09089.507600

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