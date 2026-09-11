महिला एशिया कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराते हुए श्रीलंका ने फाइनल में जगह बना ली है। अब फाइनल में भारत और श्रीलंका का मुकाबला होगा। सेमीफाइनल में श्रीलंका के लिए हर्षिता समराविक्रमा, कविशा दिलहारा और नीलाक्षिका सिल्वा ने बेहतरीन पारियां खेलीं और टीम को फाइनल में पहुंचाया। इसी के साथ वह टॉप 5 बैटर्स की लिस्ट में भी पहुंच गई हैं।
हालांकि, शैफाली वर्मा अब भी नंबर 1 पर काबिज हैं। वहीं गेंदबाजों की लिस्ट में दीप्ति शर्मा नंबर 1 हैं। भारत की उपकप्तान स्मृति मंधाना लिस्ट में दूसरे नंबर पर काबिज हैं। हर्षिता अब इस लिस्ट में पाकिस्तान की शवाल जुल्फिकार को पीछे छोड़ते हुए चौथे पर पहुंच गई हैं। गेंदबाजी में दीप्ति नंबर 1 पर जरूर हैं लेकिन श्रीलंकाई कप्तान चमारी अट्टापट्टू के भी उनके बराबर 11 विकेट हैं। वहीं इस मैच में चार विकेट लेकर पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना भी टॉप 5 में आ गईं।
महिला एशिया कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल के बाद टॉप 5 बैटर्स
|खिलाड़ी
|मैच
|पारियां
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके (4s)
|छक्के (6s)
|शेफाली वर्मा
|4
|4
|168
|42.00
|169.70
|19
|9
|स्मृति मंधाना
|4
|4
|154
|38.50
|171.11
|20
|7
|शोभना मोस्तारी
|4
|4
|95
|23.75
|84.07
|7
|1
|हर्षिता समरविक्रमा
|4
|3
|89
|44.50
|114.10
|7
|2
|निलक्षिका डी सिल्वा
|4
|3
|86
|43.00
|126.47
|7
|1
महिला एशिया कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल के बाद टॉप 5 बॉलर्स
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर
|गेंदें
|विकेट
|औसत
|रन
|4-विकेट
|5-विकेट
|दीप्ति शर्मा
|4
|11.2
|68
|11
|3.64
|40
|0
|0
|चमारी अट्टापट्टू
|4
|14.3
|87
|11
|5.36
|59
|0
|1
|फातिमा सना
|4
|13.4
|82
|9
|9.33
|84
|1
|0
|श्री चरणी
|4
|14.2
|86
|8
|5.88
|47
|0
|0
|मारूफा अक्टर
|4
|15.0
|90
|8
|9.50
|76
|0
|0
PAK W vs SL W: पाकिस्तान को हरा फाइनल में पहुंची श्रीलंका, भारत से होगी खिताबी भिड़ंत; फातिमा सना की मेहनत बेकार
महिला एशिया कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराते हुए लगातार तीसरे एशिया कप के फाइनल में एंट्री की। अब फाइनल में 13 सितंबर को भारत और श्रीलंका का मुकाबला होगा। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर