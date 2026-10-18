भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर बैटर शैफाली वर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में शानदार पारी खेली और अर्धशतक लगाते हुए भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। शैफाली ने अपनी इस अर्धशतकीय पारी के दम पर अपनी साथी खिलाड़ी स्मृति मंधाना का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और वो अब महिला टी20आई में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा 50 प्लस पारी खेलने के मामले में पहले नंबर पर आ गईं।

शैफाली वर्मा ने स्मृति मंधाना को पीछे छोड़ा

शैफाली वर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 25 गेंदों पर 55 रन की पारी खेली और इस दौरान 4 छक्के और 6 चौके लगाए। इस अर्धशतकीय पारी के साथ शैफाली ने स्मृति को पीछे छोड़ दिया और महिला टी20आई में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा 50 प्लस पारी खेलने वाली बैटर बन गईं। शैफाली ने साल 2026 में 9वीं बार टी20आई में 50 प्लस की पारी खेलने का कमाल किया जबकि साल 2024 में स्मृति मंधाना ने ऐसा 7 बार किया था। शैफाली अब पहले नंबर पर आ गईं जबकि मंधाना दूसरे नंबर पर चली गईं।

महिला T20I में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा बार 50 प्लस पारी खेलने वाली टॉप-3 बैटर

9 – शैफाली वर्मा (IND-W), 2026 में

8 – स्मृति मंधाना (IND-W), 2024 में

7 – मिताली राज (IND-W), 2018 में

7 – नताशा माइल्स (HKG-W), 2026 में

2026 में 922 रन बना चुकी हैं शैफाली

शैफाली वर्मा महिला टी20आई में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। उन्होंने साल 2026 में अब तक कुल 922 रन बनाए हैं जबकि इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर लाउरा वोल्वार्ट हैं जिन्होंने साल 2026 में अब तक कुल 824 रन बनाए हैं। तीसरे स्थान पर स्मृति मंधाना हैं जिन्होंने साल 2026 में अब तक कुल 821 रन बनाए हैं।

महिला T20I में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन

922 रन- शैफाली वर्मा- 2026 में

824 रन- लाउरा वोल्वार्ट- 2026 में

821 रन- स्मृति मंधाना- 2026 में

800 रन- नताशा माइल्स- 206 में

779 रन- ईशा ओझा- 2025 में

779 रन- यास्मीन दासवानी- 2026 में

शाई होप टॉप पर, श्रेयस-संजू-अभिषेक नंबर 3; भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

इस टी20 सीरीज में शाई होप ना सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे बल्कि सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में भी पहले स्थान पर रहे। होप ने 5 मैचों में कुल 20 छक्के लगाए जबकि दूसरे स्थान पर भी वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ट रहे जिन्होंने भी 5 मैचों में 15 छक्के जड़े। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)