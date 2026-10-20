भारतीय महिला टी20 टीम की नवनियुक्त उपकप्तान और स्टार बैटर शैफाली वर्मा ने एक और कीर्तिमान अपने नाम किया। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ मौजूदा टी20 सीरीज में लगातार दूसरा पचासा लगाया। साल 2026 में यह उनका 10वां पचासा था। वह एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी पहले ही बन चुकी थीं।

अब वह टी20 इंटरनेशनल में 10 फिफ्टी एक साल में लगाने वाली भी पहली महिला क्रिकेटर बनी हैं। शैफाली वर्मा इस लिस्ट में दिग्गज मिताली राज और स्मृति मंधाना से भी आगे हैं। वहीं जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में शैफाली ने 37 गेंद पर 69 रन की पारी खेली जिसमें 6 चौके और पांच छक्के शामिल थे।

महिला टी20 इंटरनेशनल में एक साल में सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर

10 : शैफाली वर्मा, (IND-W), 2026*

शैफाली वर्मा, (IND-W), 2026* 8 : स्मृति मंधाना, (IND-W), 2024

स्मृति मंधाना, (IND-W), 2024 7 : मिताली राज, (IND-W), 2018

मिताली राज, (IND-W), 2018 7 : नताशा माइल्स, (HKG-W), 2026

शैफाली ने टी20 में छक्कों का भी बनाया रिकॉर्ड

इसी के साथ साल 2026 में शैफाली ने टी20 क्रिकेट (टी20 इंटरनेशनल और लीग क्रिकेट मिलाकर) 52 छक्के पूरे किए। वह एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टी20 छक्के लगाने वाली पांचवीं महिला क्रिकेटर बनीं और हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़ा।

इतना ही नहीं शैफाली ने साल 2026 में सबसे ज्यादा 47 टी20 इंटरनेशनल छक्के भी लगाए हैं। एक साल में किसी भी महिला क्रिकेटर के टी20 इंटरनेशनल में यह सर्वाधिक छक्के हैं। पिछला रिकॉर्ड 2024 में चमारी अट्टापट्टू ने बनाया था, जब उन्होंने पूरे साल टी20 इंटरनेशनल में 32 छक्के लगाए थे। शैफाली इस मामले में काफी आगे निकल चुकी हैं।

महिला टी20 में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बैटर्स

67 छक्के: सोफी डिवाइन, 2018

सोफी डिवाइन, 2018 61 छक्के: सोफी डिवाइन, 2020

सोफी डिवाइन, 2020 55 छक्के: सोफी डिवाइन, 2023

सोफी डिवाइन, 2023 53 छक्के: लिजेल ली, 2018

लिजेल ली, 2018 52 छक्के: शैफाली वर्मा, 2026*

शैफाली वर्मा, 2026* 51 छक्के: हरमनप्रीत कौर, 2018

शैफाली वर्मा का लगातार जबरदस्त प्रदर्शन जारी

शैफाली वर्मा जिम्बाब्वे के खिलाफ मौजूदा टी20 इंटरनेशनल सीरीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉप स्कोरर हैं। उन्होंने तीन पारियों में दो अर्धशतक समेत 128 रन बनाए हैं। उन्होंने इससे पहले एशियन गेम्स और महिला एशिया कप 2026 में भी सबसे ज्यादा रन बनाए थे। आईसीसी द्वारा साल 2026 के सितंबर महीने के लिए उन्हें महिला क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द मंथ भी चुना गया था। उससे पहले महिला टी20 वर्ल्ड कप और महिला वनडे वर्ल्ड कप में भी शैफाली का जादू देखने को मिला था।

IND W vs ZIM W: हरमनप्रीत कौर ने 41 गेंद पर ठोके 91 रन, शैफाली वर्मा का भी पचासा; भारत ने जिम्बाब्वे को दिया 217 का लक्ष्य

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल में 216 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। हरमनप्रीत कौर ने 41 गेंद पर 91 रन की तूफानी पारी खेली। भारतीय महिला टीम का यह टी20 इंटरनेशनल में संयुक्त रूप से तीसरा सर्वोच्च स्कोर भी है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





