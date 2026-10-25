पाकिस्तान ने वनडे ट्राई सीरीज के चौथे मैच में इंग्लैंड को एक विकेट से हरा दिया और लगातार तीसरा मैच जीतकर 6 अंक के साथ अंकतालिका में टॉप पर बना रहा। वहीं इंग्लैंड की ये इस ट्राई सीरीज में लगातार तीसरी हार रही और ये टीम अंकतालिका में अब तक खाता नहीं खोल पाया है। इंग्लैंड के खिलाफ शादाब खान ने कमाल की पारी खेली और अपनी टीम की हार को अपनी नाबाद शतकीय पारी के दम पर टाल दिया। पाकिस्तान के लिए कप्तान शाहीन अफरीदी ने कमाल की गेंदबाजी की।

इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था और इसके बाद इंग्लैंड की टीम ने बेन डकेट की शतकीय पारी के दम पर 46.4 ओवर में 241 रन बनाए। इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम ने 47.1 ओवर में 9 विकेट पर 243 रन बनाकर मैच को जीत लिया और अपने विजयी क्रम को जारी रखा। शादाब खान ने 10वें विकेट के लिए हारिस रऊफ के साथ मिलकर 80 गेंदों पर 89 रन की नाबाद साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाई।

शादाब खान ने खेली नाबाद शतकीय पारी

शादाब खान पाकिस्तान के लिए 8वें नंबर पर खेलने आए थे और उन्होंने नाबाद 113 रन की पारी खेली। उन्होंने 5 छक्के और 13 चौकों की मदद से 96 गेंदों पर ये रन बनाए। इस मैच में फखर जमां ने 10, सैम अयूब ने 6, बाबर आजम ने 10, शाद बेग ने 32, सलमान आगा ने 26 जबकि हसन नवाज ने 15 रन की पारी खेली। हारिस रऊफ ने शादाब खान का जबरदस्त साथ निभाया और 7 रन बनाकर नाबाद रहे। इंग्लैंड के लिए जेमी ओवर्टन ने तीन जबकि गस एटकिंसन और लियान डॉसन ने 2-2 विकेट लिए।

शाहीन अफरीदी ने लिए 4 विकेट

इस मैच में शाहीन अफरीदी ने 8.4 ओवर में 46 रन देकर 4 विकेट लिए जबकि रजाउल्लाह और अराफात मिन्हास को 2-2 सफलता मिली। इंग्लैंड के लिए बेन डकेट ने 105 रन की शतकीय पारी खेली जबकि टॉम बेंटन ने 4 रन बनाए। जो रूट का भी बल्ला नहीं चला और वो 5 रन जबकि कप्तान हैरी ब्रुक एक रन बनाकर आउट हो गए। सैम करन ने 42 रन की पारी खेली जबकि विल जैक्स ने 13 रन बनाए। गस एटकिंसन 28 गेंदों पर 36 रन बनाकर नाबाद रहे।

तिलक वर्मा ने अभिषेक को पीछे छोड़ा, ग्लेन फिलिप्स नंबर 1; भारत-न्यूजीलैंड दूसरे T20 के बाद टॉप-10 बैटर-बॉलर

भारत-न्यूजीलैंड दूसरे टी20आई मैच के बाद ग्लेन फिलिप्स सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पहले नंबर पर आ गए जबकि संजू सैमसन तीसरे नंबर पर हैं। तिलक वर्मा ने अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)