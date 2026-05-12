दक्षिण अफ्रीका की स्टार तेज गेंदबाज शबनिम इस्माइल ने मंगलवार (12 मई 2026) को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का फैसला वापस ले लिया। दिग्गज पेसर की साउथ अफ्रीका की महिला टीम में वापसी हुई है और 12 जून से पांच जुलाई तक होने वाले महिला टी20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम में भी उन्हें शामिल किया गया है। लॉरा वोलवार्ट की कप्तानी वाली टीम में 37 वर्षीय इस्माइल की एंट्री से टीम का बॉलिंग लाइन अप और मजबूत हो गया है।

शबनिम ने 2023 में लिया था संन्यास

शबनिम ने दक्षिण अफ्रीका की तरफ से अपना आखिरी इंटरनेशनल टी20 मैच फरवरी 2023 में केपटाउन में टी20 विश्व कप के फाइनल के रूप में खेला था। इस्माइल ने अभी तक 113 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 123 विकेट लिए हैं जो दक्षिण अफ्रीका की तरफ से रिकॉर्ड आंकड़ा है। उन्होंने 2023 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था लेकिन टी20 लीग WPL, बिग बैश और द हंड्रेड में वह खेल रही थीं।

शबनिम इस्माइल के नाम महिला क्रिकेट की सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। शबनिम ने WPL में 5 मार्च 2024 को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 132.1 किमी/घंटा (82.08 मील प्रति घंटा) की रफ्तार से गेंद डाली थी। महिला क्रिकेट के इतिहास में यह सबसे तेज गेंद दर्ज हुई। वह उस सीज में मुंबई इंडियंस का हिस्सा थीं।

शबनिम के साथ तेज गेंदबाजी विभाग संभालने के लिए मारिजान कैप और डेन वैन नीकेर्क को भी टीम में शामिल किया गया है। विकेटकीपर-बल्लेबाज कराबो मेसो भी कलाई की चोट से उबरकर वापसी कर रही हैं। सिनालो जाफ्ता टीम की अन्य विकेटकीपर हैं। दक्षिण अफ्रीका की अंडर-19 महिला टीम की पूर्व कप्तान कायला रेनेके को भी टीम में जगह मिली है।

टीम की अन्य खिलाड़ियों में तैजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, एनेरी डेर्कसेन, नादिन डी क्लर्क, क्लोए ट्रायोन, अयाबोंगा खाका, टुमी सेखुखुने और नॉनकुलुलेको मलाबा शामिल हैं।

SQUAD ANNOUNCEMENT 🚨



The South African Women’s National Selection Panel has today confirmed the 15-player squad for the upcoming ICC Women’s T20 World Cup 2026, set to take place in England and Wales from 12 June – 05 July.



Aiming to continue inspiring the future… pic.twitter.com/ec8m2f7vT5 — Proteas Women (@ProteasWomenCSA) May 12, 2026

पिछले तीन आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली दक्षिण अफ्रीका की टीम टी20 विश्वकप में अपने अभियान की शुरुआत ग्रुप ए में 13 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले से करेगी। इसके बाद उसका सामना पाकिस्तान, भारत, नीदरलैंड्स और बांग्लादेश से होगा।

टी20 वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीका महिला टीम का स्क्वाड

लॉरा वोल्वार्ट (कप्तान), तैजमिन ब्रिट्स, नादिन डी क्लार्क, एनेरी डर्कसन, शबनिम इस्माइल, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), मारीजान कैप, अयाबोंगा खाका, सुने लूस, कराबो मेसो (विकेटकीपर), नोनकुलेको म्लाबा, कायला रेनेके, तुमी सेखुखुने, क्लोए ट्रायन, डाने वान नीकेर्क।

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