अमेरिका की दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स (Serena Williams) ने मां बनने के बाद 2 साल बाद पहला खिताब जीत लिया है। उन्होंने रविवार को खिताबी मुकाबले में हमवतन जेसिका पेगुला (Jesica Pegula) को 6-3 6-4 से हराकर डब्ल्यूटीए ऑकलैंड क्लासिक (WTA Auckland Classic) का खिताब अपने नाम किया। यह उनका 73वां डब्ल्यूटीए खिताब है। सेरेना ने खिताब जीतने के बाद एक नेक काम किया। उन्होंने इनाम में मिले 62,300 ऑस्ट्रेलियन डॉलर (करीब 30 लाख 50 हजार रुपए) को ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग के पीड़ितों को दान में दे दिए। सेरेना ने सितंबर 2017 में बेटी एलेक्सिस ओलंपिया ओहनियान जूनियर (Alexis Olympia Ohanian Jr) को जन्म दिया था।

38 साल की सेरेना ने इससे पहले अपना आखिरी खिताब जनवरी 2017 में जीता था। तब उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में अपनी बड़ी बहन वीनस विलियम्स को सीधे सेटों में 6–4, 6–4 से हराया था। इस तरह से सेरेना ने करीब तीन साल बाद अपने खिताबी सूखे को खत्म किया। इस जीत ने 20 जनवरी से होने वाले साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी उनकी जीत की उम्मीदें बढ़ा दीं हैं।

सेरेना यदि ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने में सफल रहती हैं तो मार्गरेट कोर्ट (Jesica Pegula) के 24 ग्रैंडस्लैम खिताब की बराबरी कर लेंगी। यानी सेरेना इतिहास रचने से एक कदम दूर हैं। मां बनने के बाद सेरेना करीब 12 महीने तक कोर्ट से दूर रही थीं। जब वे कोर्ट पर लौटीं तब से अब तक वे एक भी खिताब नहीं जीत पाईं थीं। इस दौरान उन्हें पांच फाइनल में शिकस्त झेलनी पड़ी। इसमें चार फाइनल ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के थे।

जीत के बाद सेरेना विलियम्स ने कहा कि ऑकलैंड में उनकी यह जीत उनके अगले गोल के लिए पहला कदम है। सेरेना विलियम्स ने कहा, ‘फाइनल में जीत हासिल करना बहुत संतोषजनक है। मुझे लगता है कि यह वास्तव में मेरे लिए महत्वपूर्ण था। मैं बस इस बार उदाहरण बनाना चाहती हूं। जाहिर है, यह अगले लक्ष्य की दिशा में एक कदम है।’

A first title in three years for @serenawilliams

She beats Pegula 6-3, 6-4 at @ASB_Classic pic.twitter.com/EUnWlLAQQe

— WTA (@WTA) January 12, 2020