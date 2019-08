Serena Williams Tears: अमेरिका की स्टार टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स (Serena Williams) साहस का पर्याय मानी जाती हैं। टेनिस की दुनिया में वे पावर मॉम के नाम से जानी जाती हैं। हालांकि, रोजर्स कप (Rogers Cup) के फाइनल में यही खिलाड़ी अपने दर्द के कारण मजबूर हो गई। उनके ऊपर के हिस्से में इतना दर्द हो रहा था कि आखिरकार उन्हें मैच छोड़ना पड़ा। वे मैच पूरा नहीं कर पाने से दुखी थीं और रो रही थीं। उनका 2016 के बाद से डब्ल्यूटीए स्तर के टूर्नामेंट में यह पहला फाइनल मैच था।

वे करियर में पांचवीं इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थीं। 37 साल की इस खिलाड़ी ने जब बीच में मैच छोड़ा तब वे कनाडा की 19 साल की बियांका एंड्रीसक्यू के खिलाफ 3-1 से आगे भी चल रही थीं। वे खिताब जीतने की तगड़ी दावेदार दिख रही थीं, लेकिन तभी उनकी पीठ का दर्द बहुत बढ़ गया। उन्होंने मेडिकल टीम की मदद ली, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। इसके बाद सेरेना ने मैच से रिटायर होने का फैसला किया। हालांकि, इस तरह से मैच से हटने को लेकर वे बेहद दुखी थीं। वे कोर्ट से निकल कर अपनी कुर्सी पर बैठकर रोने लगीं। अवार्ड सेरेमनी के दौरान भी वे रोती दिखीं। इस दौरान बियांका ने उन्हें सांत्वना देखी दिखीं। हालांकि, अमेरिकी टेनिस स्टार के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे।

सेरेना इस मैच में सिर्फ 4 गेम ही खेल पाईं। कुल मिलाकर यह मुकाबला 19 मिनट तक ही चल पाया। फाइनल मैच में सेरेना के हटने के कारण बियांका को चैंपियन घोषित किया गया। बियांका ओपन एरा में रोजर्स कप जीतने वाली कनाडा की पहली महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। यह उनके करियर का कुल दूसरा डब्ल्यूटीए खिताब है। चैंपियन बनने से उन्हें रैंकिंग में भी फायदा हुआ। वे 13 स्थान की छलांग के साथ अब 14वें नंबर पर पहुंच गईं हैं।

सेरेना ओपन एरा में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाली महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने अब तक 23 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं। उनके एक बेटी भी है। मैच के बाद उन्होंने कहा, ‘मैं बहुत दुखी थी, इसलिए रोने लगी। दर्द के कारण मैच खेलना मुश्किल हो गया था। बियांका से बातचीत के बाद मुझे थोड़ी राहत मिली। बियांका एक अच्छी इंसान है।’ इस घटना के बाद से सेरेना के अमेरिकी ओपन (US Open) में हिस्सा लेने पर भी संदेह पैदा हो गया है। सीजन का आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन 26 अगस्त से शुरू होना है।

. @Bandreescu_ ‘s classy response to Serena Williams’ @rogerscup final injury is your #MondayMotivation . pic.twitter.com/HH3RA1nKcT

Not the ending we all expected, but what a moment for these two.