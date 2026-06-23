टेनिस कोर्ट पर सेरेना विलियम्स की वापसी का सिलसिला जारी है। डबल्स में वापसी के बाद अब 7 बार की विम्बलडन चैंपियन सिंगल्स मुकाबलों में भी उतरेंगी। ऑल इंग्लैंड क्लब ने घोषणा की है कि सेरेना को विम्बलडन 2026 के महिला सिंगल्स ड्रॉ में वाइल्डकार्ड एंट्री दी गई है।

संन्यास के करीब चार साल बाद अमेरिकी दिग्गज फिर अपने पसंदीदा ग्रास कोर्ट टूर्नामेंट में खिताब के लिए चुनौती पेश करेंगी। सेरेना विलियम्स ने सितंबर 2022 में यूएस ओपन के बाद प्रोफेशनल टेनिस से दूरी बना ली थी। इसके बाद उनके प्रशंसकों को लंबे समय से उनकी वापसी का इंतजार था।

अब विम्बलडन 2026 में उनका नाम महिला सिंगल्स ड्रॉ में शामिल होना टूर्नामेंट की सबसे बड़ी खबरों में से एक बन गया है। विम्बलडन 2026 की शुरुआत 29 जून से लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रोकेट क्लब में होगी।

विम्बलडन में सेरेना विलियम्स की वापसी को टेनिस इतिहास की सबसे बड़ी वापसी में से एक माना जा रहा है। उन्होंने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में सात बार महिला सिंगल्स खिताब जीता है और वह विम्बलडन की सबसे सफल खिलाड़ियों में शामिल हैं।

सेरेना विलियम्स का विम्बलडन में आखिरी मुकाबला 2021 में हुआ था। तब वह पहले दौर के मैच में चोट के कारण बाहर हो गई थीं। इसके बाद उन्होंने 2022 में अपने करियर को अलविदा कह दिया था।

विम्बलडन 2026 पहले ही कई कारणों से चर्चा में है। मौजूदा चैंपियन के रूप में जैनिक सिनर खिताब बचाने उतरेंगे, जबकि टूर्नामेंट के शुरुआती सप्ताह में रिकॉर्ड गर्मी पड़ने की संभावना ने भी आयोजकों की चिंता बढ़ा दी है।

सेरेना विलियम्स की वापसी से टूर्नामेंट को लेकर दर्शकों और मीडिया में जबरदस्त उत्साह है। उनकी एंट्री से विम्बलडन 2026 का महिला सिंगल्स ड्रॉ हाल के वर्षों के सबसे चर्चित ड्रॉ में से एक बन सकता है।

44 साल की सेरेना विलियम्स जब ग्रास कोर्ट टूर्नामेंट के लिए उतरेंगी तो सभी की नजरें उन पर टिकी होंगी। सेरेना ने हाल ही में दो युगल मैच खेले हैं, लेकिन लगभग चार साल से उन्होंने कोई आधिकारिक एकल मैच नहीं खेला है।

ईएसपीएन की कमेंटेटर मैरी जो फर्नांडीज ने इसे ‘आत्मविश्वास का संकेत’ बताया कि सेरेना इतने लंबे समय तक एकल मैच खेले बिना इस खेल के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में उतरने के लिए तैयार हैं।

मैरी जो फर्नांडीज ने कहा, …लेकिन अगर कोई ऐसा कर सकता है तो वह सेरेना ही हैं। ईएसपीएन के उनके साथी कमेंटेटर पैट्रिक मैकएनरो ने कहा, मैं इसे सेरेना का सेरेना जैसा अंदाज कहूंगा। ऐसा साहसी काम करना बिल्कुल सेरेना विलियम्स जैसा है और मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि वह (सिर्फ) डबल्स में खेलने के लिए वापसी कर रही हैं।

सेरेना विलियम्स ने ऑल इंग्लैंड क्लब से सिंगल्स और डबल्स (अपनी बहन वीनस विलियम्स के साथ) दोनों के लिए वाइल्ड कार्ड आमंत्रण स्वीकार कर लिए हैं। सेरेना विलियम्स ने इस महीने दो अलग-अलग पार्टनर्स के साथ दो डबल्स मैच खेलकर वापसी की। उन्होंने क्वींस क्लब में विक्टोरिया एमबोको के साथ जीत हासिल की और बर्लिन ओपन में कैरोलिना मुचोवा के साथ उतरीं, लेकिन हार गईं।

44 की उम्र में वापसी को तैयार सेरेना विलियम्स, चार वर्ष तक खेल से रहीं दूर

क्वीन्स क्लब टूर्नामेंट 8 जून से शुरू होगा। हालांकि सेरेना विलियम्स के युगल जोड़ीदार के नाम की घोषणा अभी नहीं की गई है। सेरेना ने पिछली बार 2022 यूएस ओपन में प्रतिस्पर्धी मुकाबला खेला था। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)