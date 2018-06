FIFA World Cup 2018 Live Score Streaming, Serbia vs Brazil Live Score: सर्बिया के पास अगले पड़ाव में प्रवेश करने का एक मौका है।

FIFA World Cup 2018 Live Score Streaming, Serbia vs Brazil Live Score Streaming, SRB vs BRA Live Streaming at Sony Liv, Sony Ten 2 Football Live: पांच बार की विजेता ब्राजील फीफा विश्व कप के 21वें संस्करण में ग्रुप-ई के मैच में 27 जून को सर्बिया के खिलाफ मैदान पर उतरी है। सर्बिया के पास अगले पड़ाव में प्रवेश करने का एक मौका है। वह इस मैच को जीतने के साथ नॉक आउट में जा सकती है, लेकिन ड्रॉ मैच उसके सपनों पर पानी फेर सकता है, वहीं अगर दूसरे मैच में स्विट्जरलैंड ने कोस्टा रिका को हरा दिया, तो भी उसकी सारी कोशिशें असफल हो जाएंगी।

इस मैच में सर्बिया के लिए कई चुनौतियां हैं, लेकिन चार अंकों के साथ ग्रुप स्तर पर पहले स्थान पर काबिज ब्राजील के लिए केवल एक चुनौती है। मैच जीतने या ड्रॉ करने की चुनौती।

VS 27 Jun Otkrytie Arena Match Details Serbia 0 0 Brazil Match Center

