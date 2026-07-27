भारतीय खेल जगत के वरिष्ठ पत्रकार जसविंदर सिद्धू का रविवार 26 जुलाई की देर रात एक सड़क दुर्घटना के बाद निधन हो गया है। नेशनल हाईवे 9 पर सड़क पार करते वक्त उन्हें एक बाइक चालक ने टक्कर मार दी। इसके बाद वह बाइक चालक भी घायल हुआ और उसका भी इलाज जारी। यह हादसा ईस्ट दिल्ली के एनएच-9 पर हुआ। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी और तत्काल प्रभाव से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
जसविंदर सिद्धू के एक करीबी से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार देर रात करीब 12:15 बजे उन्हें इस हादसे की जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि जब एक राहगीर का सिद्धू के फोन से करीबी के पास कॉल आया तो इस हादसे की खबर मिली। फिर जब उस व्यक्ति ने सिद्धू जी के नंबर पर कॉल किया तो उन्होंने रोते हुए और कराहते हुए खुद इस हादसे के बारे में बताया।
करीबी ने बताया कि हादसे के बाद फोन पर उनसे बात करते हुए सिद्धू जी ने रोते हुए कहा,”रोशन यार बहुत चोट लग गई है तू जल्दी आजा। मैंने उनको कहा भैया आप चिंता मत करो मैं तुरंत पहुंच रहा हूं। मैंने इसके बाद दूसरे करीबी को कॉल किया और उनको बताया। उन्होंने कहा कि मैं भी निकलता हूं तू भी निकल। इस बीच अन्य करीबी ने स्थानीय हेल्थ रिपोर्टर्स को स्पॉट पर भेजा और पुलिस के सहारे उनको एलबीएस अस्पताल पहुंचाया। इधर मैं भी अस्पताल पहुंचा। हॉस्पिटल में गया तो देखा सिद्धू जी बेड पर काफी कराह रहे थे।”
अटैक आने से हुआ निधन
फिर उस करीबी ने बताया,”मैंने उनको कहा भैया मैं आ गया हूं चिंता मत करना। उन्होंने मुझे रिस्पांस भी किया। फिर मैं डॉक्टर से उनका परिचय दिया और अपना भी परिचय दिया और इलाज के लिए तत्परता दिखाने की बात कही। डॉक्टर मुझसे उनके पिताजी का नाम घर का पता वगैरह पूछने लगे। मैंने बताया मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। फिर डॉक्टर ने ही कहा कि देख लो पॉकेट में कुछ होगा आईडी वगैरह। फिर डॉक्टर ने आईडी वगैरह लिया और इलाज शुरू करवाया। इसी बीच उनको अटैक आ गया। डॉक्टर ने काफी कोशिश की जिसके बाद एक बार वह होश में भी आ गए। फिर उन्हें जीटीबी हॉस्पिटल लेकर ले जाया गया लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।”
5 पारी, 394 रन, 39 चौके, 28 छक्के: वैभव सूर्यवंशी का हरारे में बेहतरीन रिकॉर्ड, जिम्बाब्वे सीरीज में मचाई तबाही
वैभव सूर्यवंशी ने हरारे के मैदान पर पांच पारियों में 394 रन ठोके हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में भी उन्होंने तबाही मचाई और प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। उन्होंने इस मैदान पर अभी तक 39 चौके और 28 छक्के लगाए हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर