टीम से बाहर चल रहे हार्दिक पंड्या को केएल राहुल-दिनेश कार्तिक ने दिया खास मेसेज, देखें VIDEO

भारतीय क्रिकेट टीम के हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पंड्या इस वक्त टीम से बाहर चल रहे हैं। टीम में सभी को उनकी बेहद कमी खल रही है। फिर चाहे मैदान के भीतर की बात हो या ड्रेसिंग रूम और टूर के दौरान बचा हुआ वक्त। हार्दिक की टीम में कमी को लेकर उनके दो साथियों ने एक खास मैसेज उन्हें दिया है। ये खिलाड़ी कोई और नहीं, बल्कि के.एल.राहुल और दिनेश कार्तिक हैं। दोनों ने अपने इह खास मैसेज की एक वीडियो भी बनाई है, जो सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब वायरल हो रही है। दोनों इसमें कहते नजर आए कि अब आने वाले उनके तीन महीने शांति से बीतेंगे। ऐसा इसलिए, क्योंकि हार्दिक टीम में नहीं हैं। के.एल. और दिनेश ने ये बात हार्दिक की चुटकी लेते हुए कही थी। टि्वटर और फेसबुक पर इस वीडियो को क्रिकेट फैंस खासा पसंद कर रहे हैं। शुक्रवार (नौ मार्च) को यह वीडियो क्लिप भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अपने टि्वटर अकाउंट से जारी की। साथ ही लिखा गया, “हे हार्दिक। लगता है कि आपके दोस्त के.एल और दिनेश के पास आपके लिए खास संदेश है।”

Hey @hardikpandya7 – Looks like your buddies @klrahul11 and @DineshKarthik have a special message for you 😉

Full video of the DK-KL Best friend challenge coming soon on https://t.co/Z3MPyesSeZ

Watch this space for more #TeamIndia pic.twitter.com/lUuIEdDbQe

— BCCI (@BCCI) March 10, 2018