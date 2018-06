FIFA World Cup 2018 Live Score Streaming, Saudi Arabia vs Egypt Live Score:सऊदी टीम पिछले 24 वर्षों में विश्व कप में एक भी मैच नहीं जीत पाई है।

FIFA World Cup 2018 Live Score Streaming, Saudi Arabia vs Egypt Live Score Streaming, Sau vs Egy Live Streaming at Sony Liv, Sony Ten 2 Football Live: फीफा विश्व कप के 21वें संस्करण से बाहर हो चुकी सऊदी अरब और मिस्र की टीमें आज ग्रुप-ए के अपने आखिरी मैच में जीत के साथ टूनार्मेंट को अलविदा कहना चाहेगी। सऊदी अरब और मिस्र की टीमें ग्रुप चरण में दो-दो मैच हारकर अंतिम-16 में प्रवेश करने से चूक गईं, जिसके बाद अब लीग में उनका आखिरी मैच अब बस मात्र औपचारिकता ही बची है। सऊदी अरब को अपने मैच में मेजबान रूस से 0-5 से और दूसरे मैच में उरुग्वे से 0-1 से हार का सामना करना पड़ा है।

सऊदी टीम पिछले 24 वर्षों में विश्व कप में एक भी मैच नहीं जीत पाई है। लेकिन टीम चाहेगी आज वह मिस्र के खिलाफ मुकाबले में वह रिकॉर्ड को तोड़े। टीम ने दो मैचों में अभी तक अपने अंकों का खाता नहीं खोला है और वह अपने ग्रुप में सबसे नीचे चौथे स्थान पर है। सऊदी अरब विश्व कप के 21वें संस्करण में अभी तक एक भी गोल नहीं कर पाई है।

FIFA World Cup 2018 Live Streaming, Saudi Arabia vs Egypt