दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। इस सीजन के एलिमिनेटर मुकाबले समाप्त हो चुके हैं और फाइनल में साउद दिल्ली सुपरस्टार्ज की टीम पहुंच चुकी है। अब क्वालिफायर 2 में सेंट्रल दिल्ली किंग्स और पुरानी दिल्ली 6 का सामना होगा और जो टीम जीतेगी वो फाइनल में साउथ दिल्ली से भिड़ेगी। अब दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के एलिमिनेटर मैच तक सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की करें तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर सार्थक रंजन मौजूद हैं जबकि दसवें स्थान पर सनत सांगवान हैं।
सार्थक ने लगाए सबसे ज्यादा छक्के, यश ढुल दूसरे स्थान पर
दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले तक सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर सार्थक रंजन मौजूद हैं जिन्होंने 9 मैचों में 33 छक्के लगाए जबकि दूसरे स्थान पर यश ढुल हैं जिन्होंने 9 मैचों में 32 छक्के लगाए थे। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर सिद्धार्थ जून हैं जिनके बल्ले से 31 छक्के 11 मैचों में निकले थे तो वहीं हिम्मत सिंह 10 मैचों में 26 छक्के लगाकर चौथे स्थान पर मौजूद हैं।
दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले तक सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें स्थान पर यजश शर्मा 10 मैचों में 24 छक्कों के साथ मौजूद हैं जबकि छठे स्थान पर यश भाटिया 9 मैचों में 24 छक्कों के साथ मौजूद हैं। 7वें स्थान की बात करें तो इस नंबर पर अनुज रावत 10 मैचों में 23 छक्कों के साथ मौजूद हैं। 8वें स्थान पर तेजस्वी दाहिया, 9वें स्थान पर देव लाकरा जबकि 10वें नंबर पर सनत सांगवान हैं।
दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के एलिमिनेटर मैच के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बैटर
|बल्लेबाज
|मैच
|पारी
|रन
|छक्के
|सार्थक रंजन
|9
|9
|493
|33
|यश ढुल
|9
|9
|410
|32
|सिद्धार्थ जून
|11
|11
|302
|31
|हिम्मत सिंह
|10
|10
|323
|26
|यजश शर्मा
|10
|10
|365
|24
|यश भाटिया
|9
|9
|357
|24
|अनुज रावत
|10
|10
|349
|23
|तेजस्वी दाहिया
|10
|8
|258
|21
|देव लाकरा
|10
|9
|323
|20
|सनत सांगवान
|7
|7
|281
|20
देवदत्त पडिक्कल नंबर 1, टूटा गांगुली का रिकॉर्ड; विदेश में पहली 5 पारियों में भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने वाले टॉप-5 बैटर
श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट मैच की पहली पारी में 117 रन बनाने वाले देवदत्त पडिक्कल ने सौरव गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ दिया और वो विदेश में टेस्ट की पहली 5 पारियों में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बने। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)