दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में सांसद पप्पू यादव के क्रिकेटर बेटे सार्थक रंजन का तूफान जारी है। इस लीग के अपने 7वें मैच में सार्थक ने छठी बार अर्धशतक ठोका है। वहीं वह यश ढुल को पीछे छोड़ते हुए टूर्नामेंट के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। आईपीएल 2026 में केकेआर के स्क्वाड का हिस्सा रहे सार्थक रंजन को एक भी मैच में जगह नहीं मिली थी। अब इस फॉर्म से उन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सार्थक ने पुरानी दिल्ली के खिलाफ 32वें मैच में 51 गेंद पर 78 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे।
उनकी शानदार पारी के बावजूद उनकी टीम नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को जीत नहीं मिल पाई। इस मैच में 20 रन से जीत के साथ पुरानी दिल्ली 6 ने अंकतालिका में दूसरे स्थान पर जगह बना ली। सार्थक रंजन ने 100, 64, 95, 65, 57, 59, 10, 78 की पारियां अब तक खेली हैं। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में पहले से ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने ईस्ट दिल्ली राइडर्स को 30 रन से मात दी। इस मुकाबले में सेंट्रल दिल्ली के दोनों इन फॉर्म ओपनर्स सिद्धार्थ जून और यश ढुल खाता भी नहीं खोल सके।
दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के 33वें मैच के बाद अंकतालिका
|स्थान
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|अंक
|नेट रन रेट
|1
|सेंट्रल दिल्ली किंग्स (Q)
|9
|8
|1
|0
|16
|+1.559
|2
|पुरानी दिल्ली 6
|9
|5
|3
|1
|11
|+0.545
|3
|आउटर दिल्ली वॉरियर्स
|8
|5
|2
|1
|11
|+0.337
|4
|साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स
|8
|4
|3
|1
|9
|+0.352
|5
|नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स
|8
|3
|4
|1
|7
|-0.310
|6
|वेस्ट दिल्ली लायंस
|8
|3
|4
|1
|7
|-0.532
|7
|ईस्ट दिल्ली राइडर्स
|8
|1
|6
|1
|3
|-1.304
|8
|न्यू दिल्ली टाइगर्स
|8
|1
|7
|0
|2
|-0.687
दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के 33वें मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|सार्थक रंजन
|7
|7
|428
|61.14
|163.98
|40
|26
|यश ढुल
|9
|9
|410
|51.25
|214.66
|35
|32
|यजस शर्मा
|7
|7
|333
|55.50
|219.08
|34
|22
|आर्यन गौर
|7
|7
|305
|50.83
|168.51
|32
|15
|यश भाटिया
|7
|7
|304
|76.00
|166.12
|21
|21
दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के 33वें मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर
|गेंद
|विकेट
|औसत
|रन
|4 विकेट
|5 विकेट
|अंशुमान हूडा
|6
|21.0
|126
|17
|10.76
|183
|2
|1
|गवनिश खुराना
|8
|29.0
|174
|14
|19.29
|270
|0
|0
|मोनी ग्रेवाल
|9
|33.0
|198
|13
|23.77
|309
|0
|0
|हर्ष त्यागी
|7
|21.0
|126
|11
|15.27
|168
|0
|0
|लक्ष्मण
|8
|29.2
|176
|11
|25.09
|276
|1
|0
करन शर्मा के 92 रन, काशी की लगातार दूसरी जीत; रिंकू की टीम नंबर 1, भुवनेश्वर की टीम अंकतालिका के टॉप 3 में
यूपी टी20 लीग के पहले सात मैचों के बाद रिंकू सिंह की मेरठ की टीम अंकतालिका में टॉप पर है। सातवें मैच में करन शर्मा ने 92 रन की कप्तानी पारी खेलते हुए टीम को लगातार दूसरी जीत दिलाई और गोरखपुर लायंस को दूसरी हार झेलनी पड़ी। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर