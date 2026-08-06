Delhi Premier League 2026: दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के 11वें मैच में सार्थक रंजन ने कप्तानी पारी खेलते हुए नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को 6 विकेट से शानदार जीत दिला दी। इस मैच में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स का सामना ईस्ट दिल्ली राइडर्स के साथ हुआ था। ईस्ट दिल्ली राइडर्स के लिए यश भाटिया ने भी नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली तो वहीं इस टीम के ओपनर वैभव कांडपाल का बल्ला इस मुकाबले में नहीं चला।

इस मैच में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके बाद ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 171 रन बनाए। नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को जीत के लिए 172 रन का लक्ष्य मिला था और इस टीम ने 16 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच को आसानी से जीत लिया। ये नॉर्थ दिल्ली की इस सीजन के दूसरे मैच में पहली जीत रही।

सार्थक रंजन ने बनाए 95 रन

ईस्ट दिल्ली राइडर्स के खिलाफ दूसरी पारी में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के कप्तान सार्थक रंजन ने शानदार पारी खेलते हुए 50 गेंदों पर 95 रन बनाए और इस दौरान 8 छक्के और 7 चौके भी जड़े जबकि उनका स्ट्राइक रेट इस दौरान 190.00 का रहा। सार्थक के साथ वैभव कांडपाल टीम के लिए ओपन करने आए थे, लेकिन वो 3 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए जबकि टीम के मध्यक्रम के बल्लेबाज यश भाटिया ने भी शानदार पारी खेली और वो 34 गेंदों पर 53 रन बनाकर नाबाद रहे।

सुजल सिंह ने खेली नाबाद 82 रन की पारी

ईस्ट दिल्ली राइडर्स के लिए सुजल सिंह ने बेहतरीन पारी खेलते हुए 50 गेंदों पर नाबाद 82 रन बनाए और इस दौरान उनके बल्ले से 4 छक्के और 6 चौके निकले। वैभव बिसला ने अपनी टीम के लिए इस मैच में 12 गेंदों पर 19 रन बनाए जबकि सुयांश रैना ने 9 गेंदों पर 16 रन की पारी खेली। इनके अलावा अर्पित ने 18 रन, ध्रुव कौशिक ने 14 रन जबकि कप्तान मयंक रावत ने 16 रन की पारी खेली। नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के लिए वैभव कांडपाल ने एक जबकि मयंक डागर ने 2 सफलता हासिल की।

जोस बटलर ने तोड़ा पोलार्ड का रिकॉर्ड, बाबर से आगे रोहित; T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के टॉप-15 बैटर

जोस बटलर ने द हंड्रेड के 21वें मैच में अपनी टीम के लिए नाबाद 51 रन की पारी खेली और किरोन पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बटलर अब टी20 प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)