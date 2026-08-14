दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के कप्तान सार्थक रंजन गजब का प्रदर्शन कर रहे हैं। सार्थन ने इस सीजन के 26वें मैच में पुरानी दिल्ली 6 के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया और अर्धशतकीय पारी खेली। ये सार्थक का इस सीजन में 5वें मैच में लगातार 5वां अर्धशतक रहा। अपनी इस अर्धशतकीय पारी के दम पर सार्थक इस सीजन में अपने रन के आंकड़े को 300 के पार पहुंचा दिया। वो फिलहाल इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं।

सार्थक रंजन ने 199 गेंदों पर ठोके हैं 340 रन

सार्थक रंजन ने इस सीजन में अब तक 5 मैच खेले हैं और पांचों की मुकाबलों में उन्होंने अर्धशतक लगाए हैं। उन्होंने इस सीजन का अपना 5वां मैच पुरानी दिल्ली 6 के खिलाफ खेला और टीम के लिए ओपन करते हुए 37 गेंदों पर 3 छक्के और 7 चौकों की मदद से 59 रन बनाए। इस 39 रन की पारी के दम पर उन्होंने अपने रन के आंकड़े को 340 तक पहुंचा दिया। सार्थक ने अब तक खेले 5 मैचों में कुल 199 गेंदोंं का सामना किया है और इन गेंदों पर उन्होंने 340 रन 32 छक्के और 21 चौकों की मदद से बनाए हैं।

सार्थक रंजन 340 रन के साथ दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं जबकि पहले स्थान पर यश ढुल हैं जिन्होंने 7 मैचों में 341 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर अनुज रावत हैं जिन्होंने 6 मैचों में 259 रन बनाए हैं जबकि 6 मैचों में 247 रन बनाकर यजस शर्मा चौथे स्थान पर हैं। इस सूची में 5वें नंबर पर यश भाटिया हैं जिन्होंने 5 मैचों में 242 रन बनाए हैं।

दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के 26 मैचों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

प्लेयर मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50s 6 4 सार्थक रंजन 5 5 – 340 95 68 199 170.85 – 5 21 32 यश भाटिया 5 5 3 242 90 121 146 165.75 – 3 16 18 देव लाकरा 6 6 1 151 64 30.2 107 141.12 – 2 9 11 आयुष दोसेजा 6 6 2 210 84 52.5 133 157.89 – 2 5 25 लक्ष्य थरेजा 6 6 2 174 86 43.5 130 133.85 – 2 4 20 यश ढुल 7 7 1 341 100 56.83 166 205.42 1 2 28 26 सुजल सिंह 5 5 2 180 82 60 119 151.26 – 2 8 16 अनमोल शर्मा 5 5 1 148 65 37 98 151.02 – 2 5 17 यजस शर्मा 6 6 1 247 64 49.4 116 212.93 – 2 17 24 आर्यन गौड़ 5 5 1 165 91 41.25 102 161.76 – 2 6 20

शुभमन गिल तीसरे स्थान पर, वार्नर नंबर 1; वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले टॉप-10 बैटर

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड डेविड वॉर्नर के नाम पर दर्ज है। शुभमन गिल भी इस लिस्ट में तीसरे नंबर र मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)