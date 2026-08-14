दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन का बल्ला तो जमकर बोल रहा है, मगर उनकी टीम नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स जीत की पटरी से उतर गई है। 26वें मुकाबले में पुरानी दिल्ली 6 ने नॉर्थ दिल्ली को मात दी और अंकतालिका में दूसरे स्थान पर जगह बना ली है। वहीं सेंट्रल दिल्ली किंग्स की टीम अब भी टॉप पर मौजूद है। जबकि गुरुवार को हुए पहले मैच में वेस्ट दिल्ली को हराकर आउटर दिल्ली वॉरियर्स भी 9 अंक के साथ तीसरे पर आ चुकी है।
26वें मुकाबले की बात करें तो नॉर्थ दिल्ली के लिए इन फॉर्म बल्लेबाज सार्थक रंजन ने 59 रनों की पारी खेली। उनके अलावा यश भाटिया ने भी 59 रन बनाए। मगर दोनों की यह पारियां बेकार हो गईं। पहले खेलते हुए नॉर्थ दिल्ली ने पुरानी दिल्ली के सामने 187 रन का लक्ष्य रखा था। ललित यादव की 64 रन की बेहतरीन पारी के दम पर पुरानी दिल्ली 6 ने 19.3 ओवर में ही 192 रन बनाए और 4 विकेट से मैच जीता। इस मैच के बाद अंकतालिका में फेरबदल देखने को मिले।
दिल्ली प्रीमियर लीग के 26वें मैच के बाद अंकतालिका
|रैंक
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|अंक
|नेट रन रेट
|1
|सेंट्रल दिल्ली किंग्स (CDK)
|7
|6
|1
|0
|12
|+0.847
|2
|पुरानी दिल्ली 6 (PD)
|7
|4
|2
|1
|9
|+0.744
|3
|आउटर दिल्ली वॉरियर्स (ODW)
|7
|4
|2
|1
|9
|+0.183
|4
|नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स (NDS)
|6
|3
|2
|1
|7
|+0.860
|5
|वेस्ट दिल्ली लायंस (WDL)
|7
|3
|3
|1
|7
|-0.183
|6
|साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स (SDS)
|6
|2
|3
|1
|5
|-1.151
|7
|न्यू दिल्ली टाइगर्स (NDT)
|6
|1
|5
|0
|2
|-0.557
|8
|ईस्ट दिल्ली राइडर्स (EDR)
|6
|0
|5
|1
|1
|-2.062
दिल्ली प्रीमियर लीग के 26वें मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज
|रैंक
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके (4s)
|छक्के (6s)
|1
|यश ढुल
|7
|7
|341
|56.83
|205.42
|26
|28
|2
|सार्थक रंजन
|5
|5
|340
|68.00
|170.85
|32
|21
|3
|अनुज रावत
|6
|6
|270
|67.50
|188.81
|25
|17
|4
|यजस शर्मा
|6
|6
|247
|49.40
|212.93
|24
|17
|5
|यश भाटिया
|5
|5
|242
|121.00
|165.75
|18
|15
दिल्ली प्रीमियर लीग के 26वें मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज
|रैंक
|खिलाड़ी
|मैच
|ओवर
|गेंदें
|विकेट
|औसत
|रन
|4 विकेट
|5 विकेट
|1
|अंशुमान हूडा
|4
|13.1
|79
|12
|9.75
|117
|1
|1
|2
|मोनी ग्रेवाल
|7
|25.0
|150
|11
|23.18
|255
|0
|0
|3
|मयंक गुसाईं
|6
|19.5
|119
|9
|14.44
|130
|0
|0
|4
|पंकज जसवाल
|6
|22.1
|133
|9
|20.44
|184
|0
|0
|5
|शिवम शर्मा
|6
|15.0
|90
|9
|15.11
|136
|0
|0
सार्थक रंजन का जलवा, 199 गेंदों पर ठोके 340 रन; दिल्ली प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बैटर
दिल्ली प्रीमियर लीग में पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन गजब का प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने लगातार 5 मैचों में 5 अर्धशतक लगाए हैं। सार्थक इस सीजन में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की कप्तानी कर रहे हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर