आईपीएल 2026 में सरफराज खान की पांच साल बाद वापसी हुई है। ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने इस धाकड़ खिलाड़ी को अपने साथ जोड़ा था। पहली तीन पारियों में बल्ले से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के तेवर सरफराज ने दिखाए थे, शनिवार को दिल्ली के खिलाफ अपनी फील्डिंग का भी लोहा मनवा लिया। उन्होंने एक हैरतअंगेज कैच छलांग लगाते हुए पकड़ा और दुनिया को बता दिया कि यह वह सरफराज नहीं हैं जिन्हें पहले मोटा और ओवरवेट खिलाड़ी कहा जाता था।

सरफराज खान ने पारी के 7वें ओवर की पहली गेंद पर पॉइंट पर बेहतरीन डाइव लगाते हुए अक्षर पटेल का हैरतअंगेज कैच पकड़ा। उनका यह कैच देख दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान को भी विश्वास नहीं हुआ। इस तरह गुरजपनीत सिंह को पहला आईपीएल विकेट अपनी पहली गेंद पर मिला। इसी कारण दिल्ली के कप्तान अक्षर 2 गेंद पर सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए।

वहीं सरफराज ने इस कैच को लेकर दिखा दिया कि अब उनकी फिटनेस का लेवल अलग है। हाल ही में कुछ महीनों पहले सरफराज ने अपना नया लुक शेयर किया था जिसमें उन्होंने करीब 17 किलोग्राम वजन घटाया था। वह इस सीजन से पहले आखिरी बार 2021 में आईपीएल दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे। उनके इस कैच का वीडियो आईपीएल के ऑफिशिलय एक्स हैंडल पर भी शेयर किया गया।

यहां देखें सरफराज के कैच का वीडियो

सरफराज ने आरसीबी के खिलाफ लगाया था अर्धशतक

सरफराज खान ने अभी तक तीन पारियों में इस सीजन 99 रन बनाए हैं। उनका औसत 33 और स्ट्राइक रेट तकरीबन 200 का है। उन्होंने आरसीबी के खिलाफ 25 गेंद पर 50 रन की पारी खेली थी। इसके अलावा वह पंजाब के खिलाफ 12 गेंद पर 32 और राजस्थान के खिलाफ 12 गेंद पर 17 रन बनाकर आउट हुए थे। उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने साथ 75 लाख रुपये के बेस प्राइस पर ही इस साल ऑक्शन में अपने साथ जोड़ा था।

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आयुष म्हात्रे ने आईपीएल 2026 के 18वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 36 गेंद पर 59 रन बनाए। इस मैच में उनको रिटायर्ड आउट भी किया गया। उन्होंने फिफ्टी प्लस रन बनाकर पृथ्वी शॉ का रिकॉर्ड भी तोड़ा और वैभव सूर्यवंशी के बाद लिस्ट में नंबर 2 पर पहुंचे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





